Ντέρμπι για 3 η δεύτερη θέση, το στοίχημα του Ανδρουλάκη, η απειλή Καρυστιανού, η Κωνσταντοπούλου σε μεταίχμιο, η αμφισβήτηση σε Φάμελλο  

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Με πυρετώδεις ρυθμούς μετράνε το νέο πολιτικό σκηνικό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.

Ουσιαστικά οι έρευνες ξεκίνησαν την επόμενη της ανακοίνωσης από την Μαρία Καρυστιανού της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Όσες δεν ξεκίνησαν ακόμα, θα το κάνουν, μάλλον για τυπικούς κυρίως, αλλά και πρακτικούς, από την Τετάρτη. Όταν δηλαδή θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του κοκκινομπλέ κόμματος του Αλέξη Τσίπρα – Τρίτη βράδυ στο Θησείο.

Αλλά στην πραγματικότητα οι πολίτες τοποθετούνται πλέον κανονικά, ως να υπάρχουν τα δύο νέα κόμματα, δεν περιμένουν την τυπική ανακοίνωση.

Αυξάνεται η συμμετοχή, μειώνονται οι αναποφάσιστοι

Το πρώτο νέο στοιχείο που εντοπίζουν κάποιες, αν όχι όλες, εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι η αυξημένη συμμετοχή στις μετρήσεις. Οι πολίτες απαντούν με μεγαλύτερη ευκολία δηλαδή, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Και επίσης έχουν μειωθεί σημαντικά, ίσως και δραστικά, οι αναποφάσιστοι – λογικό κι αυτό. Το «πανέρι» γεμίζει, έχει σχεδόν απ’ όλα και άρα οι πολίτες μπορούν να βρουν πιο εύκολα κάποια επιλογή.

Φανταστείτε να μπει και ο… Αντώνης Σαμαράς στο παιχνίδι.

Θετική εντύπωση από Θεσσαλονίκη

Κρίσιμο στοιχείο και κρατήστε το: Η Μαρία Καρυστιανού αντέχει. Η πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη μάλλον βοήθησε, παρά εξέθεσε το νέο εγχείρημα. Δεν είχε τίποτα κραυγαλέα αρνητικό, το λέω κομψά. Δεν είχε κάποια θεαματικά θετική έκπληξη, αλλά και σίγουρα δεν πέρασε κάτω από τον πήχη.

Τι σημαίνει αυτό, με βάση τις πρώτες μετρήσεις; Ότι η Ελπίδα Δημοκρατίας θα κάνει… εντύπωση.

Το ντέρμπι της δεύτερης θέσης

Με δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετά ποιοτικά μεγέθη που έχουν συγκεντρώσει οι εταιρείες, τα πρώτα ποσοτικά που έρχονται, από τις μετρήσεις των ημερών, δείχνουν ότι η δεύτερη θέση θα είναι ντέρμπι. Για τρεις θα πω, για να μην πουν κάποιοι ότι βιάζομαι. Αλλά το ντέρμπι δείχνει να έχει φαβορί. Δεν θα το πω, για να μην πουν κάποιοι ότι βιάζομαι – ξέρουν όμως ότι δεν μεροληπτώ.

Κουράζει η Ζωή

Μου μετέφεραν πάντως ότι δεν είναι καθόλου βιαστικό να πούμε ότι η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας πλήττονται καίρια από την Μαρία Καρυστιανού.

Για τη ΝΙΚΗ το περιμέναμε έτσι κι αλλιώς.

Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου είχαμε απορία πόσο θα χάσει από το νέο κόμμα. Ε, φαίνεται ότι θα χάσει αρκετά. Πιθανόν όχι μόνο λόγω της Καρυστιανού, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Στην πραγματικότητα η Πλεύση αντιμετωπίζει τριπλή απειλή: Καρυστιανού, Τσίπρα και… κούραση από το «πατημένο γκάζι» με το οποίο πάει συνεχώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ικανοποιεί κάποιες κατηγορίες πολιτών αυτή η ρητορική και η εξτρίμ δυναμική και επιθετική συμπεριφορά, αλλά κουράζει κιόλας.

Αυτό διαπιστώνουν κάποιες μετρήσεις…

Βελόπουλος και Λατινοπούλου έχουν μικρότερες ζημιές και προς το παρόν ίσως αντέξουν.

Το στοίχημα του Ανδρουλάκη

Το ερώτημα είναι τι μπορεί να περιμένει το ΠΑΣΟΚ – και πόσο θα διατηρήσει τις δυνάμεις του – από αυτό το νέο σκηνικό.

Ο συστημισμός, η θεσμικότητα και η προγραμματολογία δεν απέδωσαν, αυτό είναι σίγουρο. Αν είχαν αποδώσει, το ΠΑΣΟΚ θα ήταν στο 17% και δεν θα φοβόταν κανένα νέο κόμμα.

Αλλά δεν είναι. Κι αν χάσει τη δεύτερη θέση, τότε δεν έχει εκλογικό στόχο. Και κόμμα που δεν έχει εκλογικό στόχο, είναι ευάλωτο από παντού. Και από Τσίπρα και από Μητσοτάκη, για να το κάνω λιανά.

Ωστόσο είναι οργανωμένο κόμμα, με στελέχη και ρίζες. Δεν θα… πεθάνει (πολιτικά εννοείται) εύκολα.

Αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης οφείλει να απανεφεύρει το νόημα της ύπαρξης του ΠΑΣΟΚ.

Το οποίο αλίμονο εάν είναι η συνεργασία με τη ΝΔ…

Οι προκλήσεις για τη ΝΔ

Αφού το πήγαμε ανάποδα, από τα νέα και τα μικρότερα κόμματα, ας κλείσουμε το παζλ με το μεγαλύτερη: Τη ΝΔ.

Τι έχει να φοβηθεί από όλο αυτά το σκηνικό το κυβερνών κόμμα;

Τον… «καναπέ»! Για την ακρίβεια, την αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές, που μπορεί να προκαλέσουν τα νέα κόμμα, κυρίως βέβαια της Καρυστιανού.

Η ΝΔ έχει ένα μεγάλο πυρήνα αποφασισμένων ψηφοφόρων, που ποσοστιαία όμως εξαρτώνται από το μέγεθος του εκλογικού σώματος.

Και τον… Σαμαρά! Αν κάνει κόμμα ο πρόεδρος Αντώνης, κάποιες διαρροές θα τις υποστεί.

Και, επίσης, τα… γεγονότα, που έλεγε κι ο Μακ Μίλαν. Αν δεν ελέγξει πληθωρισμό, διαφθορά και κάτι τέτοια… «ενοχλητικά» φαινόμενα, η φθορά ίσως αποδειχθεί μοιραία ως προς το στόχο ενός υψηλού ποσοστού στις πρώτες εκλογές.

Υπό κανονικές συνθήκες, δεν απειλεί η Καρυστιανού τη ΝΔ.

Δεν θα μετακινηθούν δηλαδή ψηφοφόροι από τη ΝΔ στην Ελπίδα για Δημοκρατία, λένε οι πιο ψύχραιμοι αναλυτές. Και ίσως να βρει στο πρόσωπο της Καρυστιανού, αλλά και σε εκείνο του Αλέξη Τσίπρα, τους αντιπάλους με τους οποίους θα συσπειρώσει τους παραδοσιακούς της ψηφοφόρους – και θα τσουρνέψει και δεξιόστροφους του ΠΑΣΟΚ.

Αλλά, αν δεν απαντήσει στα μεγάλα προβλήματα που έχει μπροστά της, το… «κακό» θα την συναντήσει απ’ άλλο δρόμο!

Δούρου ή Πολάκης για ΣΥΡΙΖΑ

Δεν προλάβαμε να γράψουμε την περασμένη Παρασκευή ότι η Ρένα Δούρου πάει για… αντι-Φάμελλος, εάν ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει να λοξοκοιτάζει προς Τσίπρα μεριά και σχεδιάζει την αυτοδιάλυση του κόμματος και η βουλευτής Δυτικών Προαστίων (εκλέγεται στα δυτικά της Αθήνας γαρ), έκανε αρχηγική εμφάνιση.

Και η αλήθεια είναι ότι όλοι έλαβαν το μήνυμα. Ότι δηλαδή ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που δεν (βλέπει να) έχει θέση στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, θα κοιτάξει να διατηρήσει το κόμμα εν ζωή και ό,τι βγει. Είτε με Πολάκη, είτε με Δούρου αρχηγό. Με Φάμελλο δεν φαίνεται ελπίδα καμιά.

Έχουμε ξαναπεί ότι το κρίσιμο σημείο είναι όταν θα υπάρξει ένας πειστικός κύκλος δημοσκοπήσεων, ίσως εκεί στα μέσα Ιουνίου, άντε αρχές Ιουλίου.

Εάν ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ πάθει… «νεοαριστερίτιδα», – ποσοστά κάτω του 2% – τότε το αδιέξοδο θα είναι δραματικό και δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα.

Εάν δείχνει αντοχές, καθότι θα λειτουργήσουν… αντιμεσσιανικά αντισώματα, τότε θα το πάνε μέχρι τέλους.

Η αποχώρηση και του Διονύση Τεμπονέρα, αν και αναμενόμενη, δεν είναι πάντως το καλύτερο σημάδι.

αν και αναμενόμενη, δεν είναι πάντως το καλύτερο σημάδι. Η ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι… βουλευτές του. Ήτοι αυτοί που θα δουν ότι στο νέο κόμμα δεν έχουν πιθανότητες να επανεκλεγούν. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως για τις περιπτώσεις αυτές, είναι μάλλον νωρίς.

Αλλάζει πρόσωπο, αλλά κρατάει το όνομά της

Μπορεί στην αγορά να κυκλοφόρησαν σενάρια μέχρι και για… εξαφάνιση της ιστορικής ονομασίας, όμως στην Εθνική Ασφαλιστική ξεκαθαρίζουν ότι τέτοιο θέμα δεν υπάρχει.

Το «Εθνική» όχι μόνο δεν φεύγει, αλλά θεωρείται από τη διοίκηση ένα από τα ισχυρότερα brands της ασφαλιστικής αγοράς, με διαδρομή δεκαετιών και ισχυρή σύνδεση με τους πελάτες.

Αυτό που αλλάζει, όμως, είναι η εικόνα. Και μάλιστα αρκετά σύντομα. Η νέα εποχή υπό την ομπρέλα της Πειραιώς φαίνεται πως φέρνει και ένα γενικότερο «φρεσκάρισμα», ώστε η ασφαλιστική να εκπέμπει πιο σύγχρονο προφίλ και να δένει περισσότερο με τη συνολική εταιρική ταυτότητα του ομίλου.

Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές σε χρώματα, λογότυπο και γραμματοσειρές, με στόχο όποιος βλέπει Εθνική Ασφαλιστική να καταλαβαίνει αμέσως τη σύνδεση με την Πειραιώς. Κάτι σαν… οικογενειακή ομοιομορφία, χωρίς όμως να χαθεί η ιστορικότητα του ονόματος.

Και εδώ βρίσκεται η ισορροπία που επιχειρεί να κρατήσει η διοίκηση Μαζαράκη: από τη μία ο εκσυγχρονισμός και η νέα τραπεζοασφαλιστική πραγματικότητα και από την άλλη η ανάγκη να μη χαθεί ένα brand που για πολλούς ασφαλισμένους λειτουργεί σχεδόν… συναισθηματικά.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Παππάς: Ο Πολάκης είπε το αυτονόητο, έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε

Στα Τίρανα τη Δευτέρα ο Δένδιας – Συνάντηση με τον Ράμα και τον Αλβανό υπουργό Άμυνας

Θεοδωρικάκος για εκλογή Παπατζίκου: «Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του ΕΟΔ» – «Να γίνει το Made in Greece συνώνυμο της ποιότητας και ασφάλειας»