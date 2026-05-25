Μαρία Καρυστιανού: Το σχέδιο για τα τηλεοπτικά πρόσωπα του κόμματος και το αυστηρό «φιλτράρισμα» στελεχών

Σε φάση αυστηρής οργανωτικής και επικοινωνιακής ανασύνταξης φαίνεται να περνά το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, μετά από κάποιες δημόσιες εμφανίσεις υποστηρικτών και προσώπων που συνδέθηκαν με το νέο κίνημα χωρίς, ωστόσο, να έχουν επίσημο ρόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επιτελείο της επικρατεί πλέον έντονος προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται δημόσια το κίνημα, κυρίως στα τηλεοπτικά πάνελ, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη δοθεί συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το ποιοι θα εμφανίζονται και με ποια χαρακτηριστικά.

Αφορμή για τις εσωτερικές συζητήσεις αποτέλεσαν τηλεοπτικές παρεμβάσεις προσώπων που εμφανίστηκαν να μιλούν εξ ονόματος του κινήματος, εκφράζοντας απόψεις που, σύμφωνα με συνεργάτες της Καρυστιανού, δεν συνάδουν με τη γραμμή που επιχειρεί να διαμορφωθεί. Στελέχη που συμμετέχουν στις διεργασίες περιγράφουν κλίμα έντονης ανησυχίας για το ενδεχόμενο «γλιστρημάτων» και ακραίων τοποθετήσεων από ανθρώπους χωρίς πολιτική ή επικοινωνιακή εμπειρία, κάτι που, όπως λένε, θα μπορούσε να πλήξει την εικόνα ενός εγχειρήματος που επιχειρεί να εμφανιστεί ως σοβαρή πολιτική και κοινωνική παρέμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό, το επικοινωνιακό επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού φέρεται να καταλήγει στη λογική ότι στις τηλεοπτικές εμφανίσεις θα πρέπει να βγαίνουν μπροστά κυρίως πρόσωπα με επαγγελματική και κοινωνική διαδρομή, άνθρωποι αναγνωρίσιμοι στον χώρο τους, με λαϊκό προφίλ και καθαρό δημόσιο λόγο. Η σχετική εισήγηση αποδίδεται, μεταξύ άλλων, και στον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι το νέο κίνημα πρέπει να εκπροσωπείται από ανθρώπους της πραγματικής κοινωνίας και όχι από «κομματικού τύπου» παράγοντες ή απλούς υποστηρικτές χωρίς πολιτικό βάρος. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι να διατηρηθεί η εικόνα ενός κινήματος που γεννήθηκε μέσα από κοινωνικούς αγώνες και όχι ενός ακόμη επαγγελματικού πολιτικού σχηματισμού.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η πρόθεση να αξιοποιηθούν πρόσωπα όπως ο αγροτοσυνδικαλιστής Βασίλης Μαυροσκάς από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θεωρείται ότι διαθέτει έντονα λαϊκά χαρακτηριστικά και εμπειρία δημόσιου λόγου μέσα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Συνεργάτες της Καρυστιανού εκτιμούν ότι πρόσωπα με ανάλογο κοινωνικό αποτύπωμα είναι πιο δύσκολο να προκαλέσουν πολιτική φθορά ή εσωτερικές αναταράξεις, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το αφήγημα περί ενός «κινήματος πολιτών» που δεν λειτουργεί με όρους παραδοσιακής κομματικής ιεραρχίας.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του κινήματος φαίνεται να εξελίσσεται και μια δεύτερη, πιο οργανωτική διαδικασία, που αφορά τη συγκρότηση τοπικών οργανώσεων και τον τρόπο ανάδειξης των μελλοντικών υποψηφίων βουλευτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ένα μοντέλο μέσα από το οποίο οι υποψήφιοι βουλευτές θα προκύπτουν από τις ίδιες τις τοπικές οργανώσεις, ακόμη και μέσω εσωτερικών διαδικασιών τύπου προκριματικών εκλογών. Πρόκειται, όμως «πρώτες σκέψεις», που κάνει ο στενός πυρήνας των συνεργατών της Μαρίας Καρυστιανού καθώς υπάρχουν ήδη προβληματισμοί για το κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο σύστημα και αν μπορεί να διασφαλιστεί ισορροπημένη εκπροσώπηση διαφορετικών περιοχών και κοινωνικών ομάδων.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να δίνεται και στον αυστηρό έλεγχο των προσώπων που συνδέονται με το νέο εγχείρημα. Σύμφωνα με συνομιλητές της Καρυστιανού, υπήρξε απόφαση να μην προχωρήσει άμεσα η διαδικασία κατάθεσης υπογραφών στον Άρειο Πάγο, προκειμένου να προηγηθεί αναλυτικό «κοσκίνισμα» όλων όσοι εμφανίζονται να στηρίζουν ή να συμμετέχουν στο κίνημα, ώστε να αποφευχθούν αμφιλεγόμενες παρουσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολιτικό πρόβλημα ή να εκθέσουν δημόσια το εγχείρημα.

Το κλίμα αυτό αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Μαρία Καρυστιανού μέσω των κοινωνικών δικτύων, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη σύγχυση που δημιουργείται από δημόσιες τοποθετήσεις μεμονωμένων υποστηρικτών. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι επίσημα στελέχη του κινήματος θεωρούνται αποκλειστικά τα πρόσωπα που θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα μαζί με τα πλήρη βιογραφικά τους, ενώ διευκρινίζεται ότι οι μόνες επίσημες θέσεις του φορέα είναι εκείνες που δημοσιεύονται από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας του κινήματος.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται λόγος για «υποκινούμενα δημοσιεύματα» που επιχειρούν να παρουσιάσουν προσωπικές απόψεις υποστηρικτών ως επίσημες θέσεις του κινήματος, ενώ σημειώνεται ότι οι πολιτικές προτάσεις του νέου φορέα επεξεργάζονται από οργανωμένες ομάδες επιστημόνων και ειδικών από την Οικονομία και τη Δικαιοσύνη έως την Παιδεία, την Υγεία και την εξωτερική πολιτική.

