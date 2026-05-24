Νίκος Παππάς: Ο Πολάκης είπε το αυτονόητο, έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε

Αιχμές κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για καθυστέρηση στη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων άφησε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Εγώ δεν θα απέδιδα στον Σωκράτη Φάμελλο άλλα κίνητρα, αλλά ο Πολάκης, είπε το αυτονόητο, δηλαδή το θέμα της συνεδρίασης των οργάνων», επισήμανε.

«Έχουμε καθυστερήσει να συνεδριάσουμε», είπε ο Νίκος Παππάς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εσωτερικά «σκαμπανεβάσματα», ανέφερε ωστόσο πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα «συντεταγμένο κόμμα με ηγεσία».

«Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα, πολιτικά μιλάω πάντα», σχολίασε για τα σενάρια περί διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος. Αντίθετα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα καταφέρει να συγκροτήσει συμμαχίες με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Τι είπε για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα

Μετά την προβολή βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, ενόψει της συγκέντρωσης της Τρίτης, όπου θα ανακοινώσει νέο κόμμα, ο κ. Παππάς ανέφερε με νόημα ότι «ο κόσμος της Αριστεράς χαίρεται όταν ακούει εκκλήσεις και πράξεις ενότητας», ωστόσο αυτές «είναι ζητούμενο και όχι συντελεσμένο».

Η τρέχουσα εικόνα, πρόσθεσε, είναι αποτέλεσμα λαθών των προηγούμενων ετών, κυρίως μετά τις εκλογές του 2023, όπου υπήρξαν φαινόμενα διάσπασης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως θεωρεί κρίσιμο να υπάρχει διάταξη μάχης του κόμματος, ειδικά μετά την πρωτοβουλία για το νέο κόμμα.

Η επιλογή μη συνεργασίας από την πλευρά του νέου σχήματος του κ. Τσίπρα «πρέπει να συνυπολογιστεί», καθώς ουσιαστικά συνιστά κάλεσμα προς τους ψηφοφόρους να το στηρίξουν. Ο Νίκος Παππάς έστειλε μήνυμα και στα στελέχη που θα επιχειρήσουν να μετακινηθούν σε άλλο κόμμα, που όπως είπε, πρέπει να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα τους, ενώ χαρακτήρισε «προσβλητικά» φαινόμενα δημόσιων συζητήσεων περί «πλειστηριασμού εδρών».

Διαβάστε επίσης:

Στα Τίρανα τη Δευτέρα ο Δένδιας – Συνάντηση με τον Ράμα και τον Αλβανό υπουργό Άμυνας

Θεοδωρικάκος για εκλογή Παπατζίκου: «Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του ΕΟΔ» – «Να γίνει το Made in Greece συνώνυμο της ποιότητας και ασφάλειας»

Ανδρουλάκης: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»



