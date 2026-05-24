Αλέξης Τσίπρας: Τι ξέρουμε και τι… μαντεύουμε από τους χρησμούς για το νέο κόμμα

Αν κάποιος παρακολουθεί τις τελευταίες αναρτήσεις του Αλέξη Τσίπρα χωρίς να ξέρει πολιτική, πιθανότατα θα νομίζει ότι βλέπει trailer νέας σειράς του Netflix. Πρώτα ήρθε το «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς». Μετά το «Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά». Και τέλος το αποκαλυπτικό: «Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα», μαζί με τις φανέλες που έγραφαν 26 και 5 – της Μπαρτσελόνα. Το τελευταίο διήμερο δε, η… αποθέωση της Μπαρτσελόνα – δεύτερης αγαπημένης ομάδας του πρώην πρωθυπουργού, μετά τον Παναθηναϊκό – έχει πάει σε άλλο επίπεδο.

Η επιλογή της Μπάρτσα γίνεται για προφανείς, αλλά μάλλον και για… βολικούς λόγους, καθώς ορισμένα πράγματα ταιριάζουν.

Η Μπαρτσελόνα παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, στηρίζεται σε μία νέα γενιά υπερταλαντούχων παικτών (Γιαμάλ, Πέδρι, Κουμπαρσί κ.α.), πήρε πρωτάθλημα στην Ισπανία. Και έχει ως χρώματα το μπλε και το κόκκινο – που θα είναι τα χρώματα του νέου κόμματος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. Τσίπρας κρατώντας μία μπάλα της ομάδας στην τελευταία του ανάρτηση.

Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά… pic.twitter.com/c2wl5nP1cM — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 17, 2026

Τι γνωρίζουμε λοιπόν από τις αναρτήσεις και άλλες δηλώσεις και υπονοούμενα του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα:

Πότε το ανακοινώνει;

Εδώ δεν υπάρχει πλέον μυστήριο. Την Τρίτη 26 Μαΐου 2026. Το ανακοίνωσε ουσιαστικά ο ίδιος μέσα από τα βίντεο και τις αναρτήσεις του.

Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. pic.twitter.com/Pa5TLtoG33 May 21, 2026

Πού;

Στο Θησείο, σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση που θα σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση του εγχειρήματος. Σε εξωτερικό χώρο, με φόντο την Ακρόπολη, ώστε οι φωτογραφίες να φωνάζουν: «επιστροφή με φιλοδοξίες εξουσίας».

Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί. pic.twitter.com/GkoLLBjPrx — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 23, 2026

Με ποιους;

Εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες μιλούν για ένα μείγμα:

πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως από τα προβεβλημένα, αλλά συνεργάτες του.

προσώπων από τη σοσιαλδημοκρατία,

στελεχών της πολιτικής οικολογίας,

πανεπιστημιακών,

νέων προσώπων που δεν έχουν ταυτιστεί με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.

κυρίως νεολαίων.

Η φιλοσοφία φαίνεται να είναι: «όχι ΣΥΡΙΖΑ 2.0 αλλά κάτι ευρύτερο».

Άλλωστε στις δημόσιες παρεμβάσεις του μιλά συνεχώς για «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής» και για μια παράταξη που δεν θα κάνει απλώς αντιπολίτευση αλλά θα νικήσει τον Μητσοτάκη.

Τι όνομα θα έχει;

Εδώ μπαίνουμε στη ζώνη του πολιτικού στοιχήματος. Το μόνο που διαρρέεται είναι ότι το όνομα έχει ήδη κλειδώσει και ότι θα παραπέμπει στη συνάντηση:

Δεν είναι καθόλου κακές ιδέες… pic.twitter.com/zuN1l81uqX — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 20, 2026

Ήταν καλή ιδέα, αλλά άργησε pic.twitter.com/BDr1ACQZz4 — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 22, 2026

Αριστεράς + Σοσιαλδημοκρατίας + Οικολογίας.

Μακριά από ονόματα που παραπέμπουν σε ΣΥΡΙΖΑ Νο 2, Προοδευτική Συμμαχία Reloaded, Δημοκρατική Παράταξη 3D.

Από τις μέχρι τώρα αναφορές του Τσίπρα, οι λέξεις που επανέρχονται περισσότερο είναι: Δημοκρατία, Δικαιοσύνη, Αλλαγή, Πυξίδα. Το… Λάουρα που είπε κάποια κοπέλα στο ιδιότυπο γκάλοπ που οργάνωσε το γραφείο του, αποκλείστηκε πάντως.

Τι χρώματα θα έχει;

Κόκκινο και μπλε… Φεύγουν τα ενδιάμεσα (ροζ, μοβ κλπ) που ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει η… Αριστερά και η… Ελλάδα (έτσι ερμήνευσε το μπλε στην τελευταία του ανάρτηση).

Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, την Τρίτη 26 Μαΐου να είστε όλοι εκεί. pic.twitter.com/yrq9gcNwDV — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 24, 2026

Τι λένε οι αναρτήσεις του πραγματικά;

Αν διαβάσει κανείς τους τρεις χρησμούς μαζί: «Τον Μάρτιο ήταν νωρίς», «Τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά», «Τώρα είναι η ώρα», το μήνυμα είναι ξεκάθαρο:

Ο Τσίπρας θέλει να πείσει ότι: Δεν επέστρεψε βιαστικά, δεν μπορεί να περιμένει άλλο, θεωρεί ότι έρχονται πολιτικές εξελίξεις νωρίτερα από όσο νομίζαμε.

Ούτε νωρίς ούτε αργά,

τώρα είναι η ώρα. pic.twitter.com/glgqSsKLlO — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 18, 2026

Αν το δούμε σαν κινηματογραφική αφίσα, βρισκόμαστε λίγο πριν το φινάλε της καμπάνιας:

Ημερομηνία: 26 Μαΐου

Τοποθεσία: Θησείο

Πρωταγωνιστής: Αλέξης Τσίπρας

Υπόθεση: Δημιουργία νέου φορέα της Κεντροαριστεράς, με έμφαση στο Κέντρο.

Στοιχεία έκπληξη: όνομα, λογότυπο, στελέχη πρώτης γραμμής.

Τον Μάρτη ήταν νωρίς… pic.twitter.com/l0XAPdtPNJ — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) May 16, 2026

Ερώτημα: Θα είναι κόμμα με κανονικές δομές και λειτουργίες ή ένα σχήμα «παράταξης» και «εκλογικό» υπό τον αρχηγό και μόνο;

