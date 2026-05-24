«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα»: Νέο κάλεσμα Τσίπρα με την μπάλα της Μπαρτσελόνα (Video)

Νέο κάλεσμα, για το «ντεμπούτο» του νέου κόμματος την Τρίτη 26 Μάϊου στην πλατεία Θησείου, απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησείου. Την Τρίτη στις 28 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο σχετικό βίντεο.

Ως γνωστόν η Μπαρτσελόνα είναι η αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα.

Στις 21 του μήνα, ο πρώην πρωθυπουργός ανάρτησε στο προφίλ του μια φανέλα των Καταλανών με τον αριθμό 26!

Εκτός από τον αριθμό που παραπέμπει στην ημερομηνία των αποκαλυπτηρίων του ονόματος του νέου κόμματος, η Μπαρτσελόνα φέρει και ένα ξεχωριστό συμβολικό φορτίο σαν ομάδα.

Την περίοδο της Δικτατορίας του Φράνκο διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην Αντίσταση, με το Camp Nou να είναι ένας από τους λιγοστούς χώρους όπου οι Καταλανοί μπορούσαν να μιλήσουν τη γλώσσα τους και να εκφράσουν την εθνική τους ταυτότητα. Αποτελεί αντίπαλο δέος της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν η αγαπημένη ομάδα του Φράνκο και σήμερα θεωρείται εκπροσώπος του κατεστημένου. Η ομάδα δεν ανήκει σε κάποιο μεγαλοεπιχειρηματία, αλλά στα 140.000 μέλη της.

