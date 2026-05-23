Η Λούκα Κατσέλη στον Κορυδαλλό: Ημερίδα – σταθμός για το μέλλον των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Μια κρίσιμη συνάντηση για το φλέγον ζήτημα των «κόκκινων» δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών «Ν. Κατσέλη» αυτή την Κυριακή στο Δημαρχείο Κορυδαλλού.

Η κρίσιμη ημερίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Ν. Κατσέλη θα διεξαχθεί αύριο, 24 Μαΐου, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορυδαλλού. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη, η οποία ως θεσπίστρια του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, θα αναλύσει τις τρέχουσες εξελίξεις και τις προοπτικές προστασίας των δανειοληπτών.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν καίριες παρεμβάσεις από ειδικούς του κλάδου, όπως ο δικηγόρος και πρώην Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Καταναλωτών, Δημήτρης Σπυράκος, η σύμβουλος δανειοληπτών, Ελένη Ματθαίου, καθώς και η νομική σύμβουλος του συλλόγου, Δέσποινα Θεοδώρου.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παροχή δυναμικών λύσεων και η ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών, ενώ θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις από το κοινό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με πρακτικό τρόπο τα προβλήματα της υπερχρέωσης.

