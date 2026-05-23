Στο «τραπέζι» του Λευκού Οίκου νέοι βομβαρδισμοί στο Ιράν: Οι «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής» και το μήνυμα της Τεχεράνης

Σε στάση αναμονής για νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, με αμερικανικά δίκτυα να μεταδίδουν πως ο αμερικανός πρόεδρος και το επιτελείο του εξετάζουν την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρά τη δήλωση της Παρασκευής ότι το τέλος του προέδρου πλησιάζει.

Αναφέρουν μάλιστα, πως ο Τραμπ -ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του για αυτό το Σαββατοκύριακο- πραγματοποίησε σύσκεψη με κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, κατά την οποία εξετάστηκαν οι διαθέσιμες επιθετικές επιλογές.

🚨 NOW: President Trump is now BACK in Washington, DC after CANCELLING his weekend plans in New Jersey



CBS is reporting intelligence officials have ALSO canceled Memorial Day plans, and are on standby.



Something may be imminent 👀

«Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

Μάλιστα, στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας), ο αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε στο Truth Social εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;»

Σύμπτωση ή προάγγελος;

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, δημοσίευσε βίντεο με ένα stealth βομβαρδιστικό B-2.

Το ίδιο υλικό είχε αναρτήσει ο Σκαβίνο και τον περασμένο Φεβρουάριο, 24 ώρες πριν από την έναρξη την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επιχειρήσεων κατά ιρανικών στόχων.

Τεχεράνη: «Βαθιές και σημαντικές» οι διαφορές

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη διαμηνύει πως οι διαφορές παραμένουν και τονίζει πως απαιτείται περισσότερος χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Ο ισχυρός αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται από χθες στην Τεχεράνη και είχε συνομιλίες με τον ιρανό ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, σχετικά με τις «τελευταίες προσπάθειες και διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποτροπή της κλιμάκωσης» και τον τερματισμό του πολέμου.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι διαφορές είναι «βαθιές και σημαντικές».

Νωρίτερα, η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει, με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που προβάλλει, τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS.

Με αυτές «διαρρηγνύουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Πακιστάν», πρόσθεσε.

«Παρά τη βαθιά δυσπιστία της έναντι των ΗΠΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεσμευτεί σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με πνεύμα ευθύνης και με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα κι επιδιώκει να επιτύχει το πιο λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα», διαβεβαίωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών τον κ. Γκουτέρες.

«Αν οι ΗΠΑ “ξεκινήσουν ανόητα εκ νέου τον πόλεμο”, οι συνέπειες θα είναι “ακόμη πιο συντριπτικές και πικρές”»

«Δεν θα κάνουμε συμβιβασμούς σχετικά με τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας», διαμήνυσε ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων του Ιράν και Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ στη συνάντηση που είχε με τον Αρχηγό του Πακιστανικού Στρατού, Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη.

Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανασυγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι, αν οι ΗΠΑ «ξεκινήσουν ανόητα εκ νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «ακόμη πιο συντριπτικές και πικρές».

Υπάρχει «πιθανότητα» το Ιράν να αποδεχτεί τη συμφωνία ήδη από το Σάββατο, λέει ο Ρούμπιο

Παρά τα μηνύματα της Τεχεράνης, ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα το Ιράν να αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ήδη από το Σάββατο.

«Υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές μέρες, να έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε «καλά νέα».

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ιράν: Είμαστε πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά σε συμφωνία

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου εξωτερικών ανέφερε: «Είμαστε πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά (στη συμφωνια), αλλά οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να αλλάζουν τις θέσεις τους».

Στην παρούσα φάση, εστιάζουμε στην ολοκλήρωση του μνημονίου συνεργασίας με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Χεζμπολάχ: Το Ιράν έχει υποσχεθεί να συνεχίσει την υποστήριξή του

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το οποίο το Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσει τη στήριξή του προς την οργάνωση.

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση πρόσθεσε ότι η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης, η οποία διαβιβάστηκε μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, επαναβεβαιώνει το αίτημα να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επικείμενα πλήγματα

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα επικείμενα πλήγματα εναντίον χωριών στον νότιο Λίβανο, τα οποία βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι, καλώντας τους κατοίκους τους να τα εκκενώσουν χωρίς καθυστέρηση.

Σε μια «επείγουσα προειδοποίηση», που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους» εν όψει πληγμάτων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη.

Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλο για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μια σειρά ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως αυτά τα πλήγματα στοχοθέτησαν μαχητές της Χεζμπολάχ που μετακινούνταν με μηχανές, όπως και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.



