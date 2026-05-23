Τεχεράνη: Οι ΗΠΑ σαμποτάρουν τις διαπραγματεύσεις – Σενάρια για νέα κλιμάκωση, άλλαξε το πρόγραμμά του ο Τραμπ

Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν καταρτίζει το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης Axios και CBS News, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ο αμερικανός πρόεδρος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στην αμερικανική πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Axios, ο ρεπουμπλικάνος συνεδρίασε με στενούς συμβούλους του για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως δεν θα μπορέσει να πάει στον γάμο του γιου του κι ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον, λόγω «κυβερνητικών υποθέσεων».

«Ο πόλεμος φτάνει στο τέλος του και ποτέ δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν.

Οι «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Νωρίτερα, η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι σαμποτάρει, με τις «υπερβολικές απαιτήσεις» που προβάλλει, τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η αλλαγή του προγράμματος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών, πιθανόν ήδη μέσα στο σαββατοκύριακο.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, μετέδωσαν τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS.

Με αυτές «διαρρηγνύουν τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Πακιστάν», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.

«Παρά τη βαθιά δυσπιστία της έναντι των ΗΠΑ, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δεσμευτεί σε αυτή τη διπλωματική διαδικασία με πνεύμα ευθύνης και με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα κι επιδιώκει να επιτύχει το πιο λογικό και δίκαιο αποτέλεσμα», διαβεβαίωσε ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών τον κ. Γκουτέρες.

«Ο Τραμπ δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί τα ιρανικά αιτήματα»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ιράν, Ρεζά Ταλαεΐ-Νικ, δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι η άρνηση της Ουάσιγκτον να αναγνωρίσει τα «δικαιώματα» του Ιράν ως κράτους θα οδηγήσει σε «περισσότερες ήττες» για τον αμερικανό πρόεδρο.

«Η μοναδική διέξοδος από τον τρίτο επιβεβλημένο πόλεμο για τον αμερικανοσιωνιστικό εχθρό, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στη διπλωματία, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ιρανικού λαού», είπε.

«Αποδεχόμενος την πρόταση του Ιράν, ο Τραμπ θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη την αποτροπή περαιτέρω απωλειών και κόστους από τη συνέχιση του πολέμου για τον αμερικανικό λαό και τη διεθνή κοινότητα», πρόσθεσε.

«Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εξαρτώνται από πραγματική εκεχειρία στον Λίβανο»

Το Ιράν είναι διατεθειμένο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, όμως πρώτα χρειάζεται να διαπιστώσει αν ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με τον Φοάντ Ιζαντί, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Ιζαντί ανέφερε ότι η επιμονή της Τεχεράνης για κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα πριν από την έναρξη συνομιλιών συνδέεται με τη σχέση του Τραμπ με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η γενική αντίληψη στην Τεχεράνη είναι ότι αυτός είναι ο πόλεμος του Νετανιάχου και ότι κατάφερε να παρασύρει μαζί του και τον Αμερικανό πρόεδρο», δήλωσε, παραπέμποντας σε εκτιμήσεις πρώην ανώτερων Αμερικανών αξιωματούχων, σύμφωνα με τις οποίες ο Νετανιάχου είχε πιέσει και προηγούμενους προέδρους των ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν, χωρίς επιτυχία.

Όπως είπε, ο Λίβανος αποτελεί το «τεστ αξιοπιστίας». Παρότι υπάρχει εκεχειρία στα χαρτιά, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ αυτή θεωρητικά ισχύει.

«Αυτό είναι το τεστ για το Ιράν ώστε να δει αν ο Τραμπ μπορεί τελικά να έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική ή όχι», ανέφερε.

«Αν το Ιράν μπορέσει να εξασφαλίσει πραγματική εκεχειρία στον Λίβανο και τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, τότε οι διαπραγματεύσεις μπορούν να προχωρήσουν», πρόσθεσε.

Ολοκληρώθηκε η σύνοδος των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ ολοκλήρωσαν, χθες Παρασκευή, διήμερη σύνοδο στη Σουηδία, οριστικοποιώντας τους βασικούς στόχους ασφαλείας της Συμμαχίας ενόψει της Συνόδου της Άγκυρας τον Ιούλιο.

Παρότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν κυρίως στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και στη διαμόρφωση πορείας για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ από τα κράτη-μέλη, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ βρέθηκε επίσης ψηλά στην ατζέντα.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Mark Rutte, δήλωσε: «Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να κρατήσει όμηρο την παγκόσμια οικονομία κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ».

«Είναι σημαντικό οι χώρες να συνεργάζονται γύρω από σχέδια που θα διασφαλίσουν ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά στη ναυσιπλοΐα, μεταξύ άλλων με τη μεταφορά κρίσιμων μέσων στην περιοχή», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ανέδειξε επίσης πολιτικές διαφωνίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και αρκετών Ευρωπαίων συμμάχων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Marco Rubio, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν όταν η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε δράση.

Ο Ρούμπιο επέκρινε την Ισπανία επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στη χώρα για επιχειρήσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση με το Ιράν.

