Τρόμος μέσα σε ασανσέρ στη Ρωσία: Power bank πήρε φωτιά μέσα σε τσάντα γυναίκας (Video)

Τα χειρότερα γλίτωσε γυναίκα σε πολυκατοικία στη Ρωσία, όταν power bank που είχε μέσα στην τσάντα της, ξαφνικά εξερράγη ενώ βρισκόταν σε ασανσέρ.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε πολυκατοικία στην πόλη Σουργκούτ της Ρωσίας και δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο ασανσέρ κρατώντας την τσάντα της, πριν αρχίσουν να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

😱 A woman found herself trapped in a burning elevator after her power bank suddenly caught fire inside a residential building



The elevator quickly filled with smoke, but she managed to escape on her own. pic.twitter.com/8iSOQmWTp4 — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026

Στη συνέχεια, το power bank τυλίγεται στις φλόγες, με τη γυναίκα να πετά την τσάντα στο πάτωμα και να προσπαθεί πανικόβλητη να ανοίξει τη πόρτα του ασανσέρ.

Ακολούθησαν δραματικά δευτερόλεπτα, με την απελπισμένη γυναίκα να πατά επανειλημμένα τα κουμπιά του ασανσέρ, το οποίο είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου. Ευτυχώς, για καλή της τύχη η πόρτα του ανελκυστήρα άνοιξε και γλίτωσε.

