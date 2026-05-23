Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός vs Ρεάλ – Οι τελικοί από το 1995 στο 2026

Για 5η φορά στην Ιστορία της Euroleague ή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό της διοργάνωσης. Αυτή τη φορά, στην Αθήνα και στο T-Center, την Κυριακή (24/5, 21:00).

Η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων, προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού, σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς έως σήμερα, κι ενώ τις δύο νίκες της επί της ομάδας του Πειραιά τις πέτυχε επί ισπανικού εδάφους.

Σαραγόσα 1995, Λονδίνο 2013, Μαδρίτη 2015 και Κάουνας 2023 ήταν οι πόλεις και οι χρονιές που το τρόπαιο υπήρξε… υπόθεση των δύο μεγάλων συλλόγων της Ελλάδας και της Ισπανίας. Τρία «όχι» και ένα «ναι» από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να μειώσουν σε 3-2 στις «μάχες» τελικών με τη «βασίλισσα» και να ράψουν το 4ο αστέρι στην ερυθρόλευκη φανέλα, μέσα στο T-Center της Αθήνας.

Ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε χώρα στη Σαραγόσα, το 1995, στο δεύτερο φάιναλ φορ της Ιστορίας του Ολυμπιακού, με τους Μαδριλένους να επικρατούν με 73-61 έχοντας προπονητή των Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά, στο Τελ Αβίβ το 1994 είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό ως προπονητής της Μπανταλόνα. Προπονητής του Ολυμπιακού στη Σαραγόσα το 1995 ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.

Στο Λονδίνο το 2013, ο Ολυμ6πιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τη «βασίλισσα» με προπονητή τον Πάμπλο Λάσο στον τελικό, αλλά τη νίκησε με 100-88 με εκείνα τ’ απίστευτα τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη.

Το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ, πάλι με τον Πάμπλο Λάσο στην τεχνική ηγεσία, νίκησε άνετα με 78-59 την ομάδα του Πειραιά που είχε όρθιο στον πάγκο της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Η πιο επώδυνη ήττα, για τον Ολυμπιακό, χωρίς αμφιβολία σε τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης (Τσους Ματέο ο προπονητής της «βασίλισσας» ήρθε στο Κάουνας το 2023, όταν ο Σέρχιο Γιουλ, στα 3,2΄΄ με σουτ «μαχαιριά στην καρδιά» για τον Ολυμπιακό, νίκησε με έναν πόντο (79-78), κι ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί ακόμη και με +12 πόντους. Στο Κάουνας είχε επιβεβαιωθεί και η… κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου, αφού ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα είχε τερματίσει πρώτος στην κανονική περίοδο. Πρώτος ήταν και το 2025 στο Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός που όμως αποκλείστηκε από τον ημιτελικό (από τη Μονακό), πρώτος στη regular season είναι και φέτος… αλλά ελπίζει πως αυτή τη φορά θα «σπάσει» επιτέλους… η κατάρα.

Στο Κάουνας, το 2023, η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε και η πρώτη ισπανική ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο μετά από νίκη της σε clasico στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Στους πέντε ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, ποτέ ξανά δεν είχε κτακτήσει τον τίτλο η νικήτρια. Στην Αθήνα φέτος (2026), η Ρεάλ Μαδρίτης μπορελι να μην απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, αλλά απέκλεισε μια άλλη ισπανική ομάδα, τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο το 2013 είχε τον Κώστα Παπανικολάου, τον μοναδικό παίκτη από το ρόστερ του 2026. Στη Μαδρίτη το 2015 ο Κώστας Παπανικολάου απουσίαζε, αφού αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και τους Χιούστον Ρόκετς. Ήταν, όμως ξανά στο ρόστερ του Ολυμπιακού το 2023 ως αρχηγός πλέον, αφού ο Γιώργος Πρίντεζης είχε «κρεμάσει τα παπούτσια του» τον Ιούνιο του 2022 μετά το φάιναλ φορ του Βελιγραδίου. Μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου, από το φετινό ρόστερ ήταν και οι Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Ουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μουσταφά Φαλ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, στο Λονδίνο το 2013, στη Μαδρίτη το 2015 και στο Κάουνας το 2023 είχε έναν παίκτη που βρίσκεται και στο φετινό (2026) ρόστερ της… τον 38χρονο σήμερα Σέρχιο Γιουλ! Από το ρόστερ της στο Κάουνας το 2023 διατηρεί έως σήμερα στην Αθήνα, εκτός του Σέρχιο Γιουλ και τους Μάριο Χεζόνια, Έντι Ταβάρες (εκτός λόγω τραυματισμού στο φάιναλ φορ του 2026).

Το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) σας παρουσιάζει τους τέσσερις τελικούς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ:

Final Four 1995 – Σαραγόσα

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ο Ολυμπιακός αποκλείει τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του φάιναλ φορ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και προκρίνεται στον τελικό, αλλά χάνει τον τίτλο, αυτή τη φορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σαραγόσα. Προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος καθόταν στον πάγκο της Μπανταλόνα την προηγούμενη χρονιά (1994), όταν οι «ερυθρόλευκοι» απώλεσαν τον τίτλο στο Τελ Αβίβ.

ΤΕΛΙΚΟΣ (13/4/1995): Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ολυμπιακός 73-61

Γήπεδο: Πρενθίπε Φελίπε

Σκορ: 38-28 (ημίχρονο), 35-33 (τελικό)

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζιχ (Πολωνία) – Γιούγκερμπραντ (Φινλανδία)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζέλικο Ομπράντοβιτς): Λάσα 1, Σάντος 7, Γκαρσία Κολ 2, Μπιριούκοφ, Αρλάουκας 16, Αντούνεθ 12, Σαμπόνις 23, Φερέρ, Καργκόλ 6, Μαρτίν 6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ιωαννίδης): Μπακατσιάς 2, Σιγάλας 10, Σταμάτης, Καμπούρης, Τζόνσον 9, Νάκιτς 15, Φασούλας, Τόμιτς 3, Τάρλατς 7, Βολκόφ 15

Final Four 2013 – Λονδίνο

Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά και τρίτη στην ιστορία του (1997, 2012, 2013) στέφθηκε στις 12 Μαϊου 2013 ο Ολυμπιακός, στο Λονδίνο, επικρατώντας 100-88 της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν έτσι στο κλειστό «κλαμπ» των Μακάμπι Τελ Αβίβ (2004-2005) και Γιουγκοπλάστικα (1989, 1990, 1991) που είναι οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει «back to back» τίτλους σε φάιναλ φορ. Κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο αρχηγός του, Βασίλης Σπανούλης, που πέτυχε 22 πόντους -όλους στο β΄ μέρος- και είχε 5/9 τρίποντα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να προηγηθεί με +17 πόντους, 27-10, με την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, μετά από τρίποντα του Ρούντι Φερνάντεθ. Μετά το 37-41 στο ημίχρονο, ο «σεληνιασμένος» Βασίλης Σπανούλης με 3/3 διαδοχικά τρίποντα έδωσε στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά το προβάδισμα στο 23′ (48-45). Νέο τρίποντο του Σπανούλη στο 33′ για το +8 (70-62), ενώ 5 λεπτά πριν τη λήξη ο Σερμαντίνι διαμόρφωσε το 78-70.

Ο Ολυμπιακός δεν έχανε με τίποτα τον τίτλο και στα 5 τελευταία λεπτά ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διαφορά. “Remake” του τελικού ένα χρόνο νωρίτερα ο ημιτελικός ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ολυμπιακός, όσον αφορά στην ταυτότητα των αντιπάλων, όχι όμως και στην εξέλιξη του αγώνα: Ο Ολυμπιακός με άμυνα για σεμινάριο και 41 ριμπάουντ έναντι 29 των Ρώσων επέβαλε το ρυθμό του και είχε τον έλεγχο από το… πρώτο λεπτό, οπως φαίνεται και από το σκορ ημιχρόνου, 28-40. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον ημιτελικό ήταν ο Κάιλ Χάινς με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ! Λίγους μήνες αργότερα, ο Αμερικανός θα επέλεγε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΤΣΣΚΑ δυσαρεστώντας διοίκηση και φιλάθλους στον Πειραιά. Πρώτος σκόρερ της ΤΣΣΚΑ ο Σόνι Ουίμς (13π.), ενώ μία ακόμη φορά… εξαφανίστηκε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Μίλος Τεόντοσιτς (5π.).

ΤΕΛΙΚΟΣ: (12/5/2013): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88

Γήπεδο: O2 Αρίνα

Τα δεκάλεπτα: 10-27, 37-41, 61-61, 100-88

ΔΙΑΙΤΗΤEΣ: Τσέρεμπουκ (Ιταλία), Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ρίζικ (Ουκρανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χάινς 12, Λο 20 (1), Άντιτς 10 (1), Σπανούλης 22 (5), Περπέρογλου 10 (2), Σερμαντίνι 3, Σλούκας 11, Πάουελ 2, Πρίντεζης 5, Παπανικολάου 5, Κατσίβελης

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Ντρέιπερ, Φερνάντεθ 21 (3), Σουάρεθ 5, Ρέγες 4, Μίροτιτς 7 (1), Ροντρίγκεθ 17, Μπέγκιτς 6, Κάρολ 5 (1), Γιουλ 14 (4), Σλότερ 9

Final Four 2015 – Μαδρίτη

Η Ρεάλ στέρησε από τον Ολυμπιακό, στον τελικό της Μαδρίτης, ένα τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο, στο 9ο φάιναλ φορ της ιστορίας του. Η πολυνίκης της διοργάνωσης «βασίλισσα» ήταν ανώτερη των «ερυθρόλευκων και νίκησε με 78-59 αυξάνοντας σε 9 τους τίτλους της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, 20 χρόνια μετά τον τελευταίο (1995). Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός έκανε υπερπροσπάθεια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, την οποία ο απέκλεισε με 68-70! Με τρία τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη, η ομάδα του Πειραιά γύρισε από το -9, 63-54, 3,5 λεπτά πριν τη λήξη και την απέκλεισε για 3η φορά σε ισάριθμες που τη βρήκε σε φάιναλ φορ από το 2012. Μία ομάδα με πέντε φορές μεγαλύτερο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό! Στον τελικό, όμως ο Ολυμπιακός προδόθηκε από την αστοχία του σε τρίποντα (5/23), βολές (12/26), αλλά κυρίως λόγω της αδυναμίας του να ελέγξει τα ριμπάουντ. 28 αμυντικά η Ρεάλ, 20 ο Ολυμπιακός. Και τα επιθετικά, το δυνατό σημείο της Ρεάλ 12 – 5.

Ο Τζέισι Κάρολ με 3 διαδοχικά τρίποντα στην 3η περίοδο και 11 σερί δικούς του πόντους στο σύνολο είπε «όχι» στην ελληνική ομάδα. Αν και ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, MVP αναδείχτηκε ο Αργεντινός Αντρές Νοτσιόνι με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για τον Ολυμπιακό, ο Ματ Λοτζέσκι σημείωσε 17 πόντους, ο Πρίντεζης 11, οι Χάντερ και Σλούκας από 10, με τον Αμερικανό να μαζεύει και 7 ριμπάουντ στην πρώτη παρουσία του. Ο Σπανούλης με 3 πόντους (0/4 τρίποντα) δεν κατάφερε να αυξήσει σε 4 τους προσωπικούς τίτλους του σε Ευρωλίγκα και σε βραβεία MVP σε φάιναλ φορ.

ΤΕΛΙΚΟΣ: (17/5/2015): Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 78-59

Γήπεδο: Barclaycard Center

Τα δεκάλεπτα: 15-19, 35-28, 53-46, 78-59

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ (Σλοβενία), Ρίζικ (Ουκρανία), Μπελόσεβιτς (Σερβία)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Πάμπλο Λάσο): Ρίβερς 5 (1), Φερνάντεθ 7 (1), Νοτσιόνι 12 (2), Ματσιούλις 9 (2), Ρέγιες 2, Ροντρίγκεθ 11 (1), Αγιόν 2, Κάρολ 16 (4), Γιουλ 12 (2), Μπουρούσης, Σλότερ 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Πέτγουεϊ 2, Χάντερ 10, Ντάνστον 4, Σπανούλης 3, Παπαπέτρου, Σλούκας 10 (2), Πρίντεζης 11, Αγραβάνης, Μάντζαρης 1, Λαφαγιέτ 1, Ντάρντεν, Λοτζέσκι 17 (3).

Final Four 2023 – Κάουνας

Η… κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου… «έπιασε» και στο Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 79-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague. H ομάδα του Πειραιά δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην Ιστορία της, δέκα χρόνια από την τελευταία φορά (Λονδίνο 2013). Στον Γιώργο Μπαρτζώκα και στους παίκτες του είπαν «όχι» η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης που αύξησε σε 11 τα τρόπαιά της πέντε χρόνια μετά το τελευταίο (2018), ο Σέρχιο Γιουλ που πέτυχε το νικητήριο καλάθι και πρώτους πόντους του στο ματς στα 3,2΄΄ πριν τη λήξη, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ μεε 15 πόντους και 9 ασίστ και ο ΜVP του φάιναλ φορ Έντι Ταβάρες με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ. Συμβολή στη νίκη της ισπανικής ομάδας επί του Ολυμπιακού στον τελικό είχε ο Μάριο Χεζόνια με 12 πόντους και ο Φαμπιάν Κοζέρ με 11 (3/5 τρίποντα). Με τον χρόνο «δαμόκλειο σπάθη» πάνω από το… κεφάλι του Ολυμπιακού πλεον, ο Κώστας Σλούκας πήρε το τελευταίο σουτ στα 2΄΄ αλλά ήταν άστοχος αυτή τη φορά.

Ο Ολυμπιακός είχε προσπεράσει με +12 (24-12) πραγματοποιώντας ιδανικό ξεκίνημα με τρίποντα από Κέιναν και Παπανικολάου, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης επέβαλε τον ρυθμό της στη 2η περίοδο προσπέρασε με +5 (40-45) και μετά το 45-45 του ημιχρόνου, το ματς ήταν… θρίλερ. Αν και ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με _6 (78-72) στα 2:13΄΄ πριν τη λήξη, από δίποντο του Κέιναν, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ απάντησε με 5 δικούς του πόντους (78-77) και ο Γιουλ έγινε «δήμιος» του Ολυμπιακού. Ο MVP εκείνης της σεζόν, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εξαιρετικός με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ από πλευράς Ολυμπιακού, ενώ ο Αϊζάια Κέιναν σημείωσε 21 πόντους με 5/6 τρίποντα. Ο ΜακΚίσικ είχε 14 πόντους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε η πρώτη ισπανική ομάδα που κατακτά το τρόπαιο μετά από νίκη της σε clasico στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Στους πέντε ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, ποτέ ξανά δεν είχε κτακτήσει τον τίτλο η νικήτρια.

ΤΕΛΙΚΟΣ: (21/5/2023): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 78-79

Γήπεδο: Zalgirio Arena

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 45-45, 63-59, 78-79

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πουκλ (Σλοβενία), Βίλιους (Λιθουανία), Ντιφαλά (Γαλλία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέιναν 21 (5), Λαρεντζάκης, Φαλ, Σλούκας 6 (1), Βεζένκοφ 29 (2), Παπανικολάου 6 (2), Μπόλομποϊ 2, Μπλακ, ΜακΚίσικ 14 (2)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσους Ματέο): Ουίλιαμς-Γκος 9 (1), Κοζέρ 11 (3), Ράντολφ 3 (1), Φερνάντεθ 3, Χανγκά 2, Χεζόνια 12 (2), Ροντρίγκεθ 15 (2), Ταβάρες 13, Γιουλ 2, Εντιαγέ 3 (1), Μούσα 6 (2)

