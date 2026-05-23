Ξεφάντωμα για τους ερυθρόλευκους στο VIP lounge του ΟΑΚΑ με Λιόλιου – «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» (Video)

Η ξέφρενη χαρά μετά τη μεγάλη νίκη που κατέκτησαν με τη Φενέρμπαχτσε, οδήγησε πολλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού στο VIP lounge του Τ-Center με τον dj να «ξεσπαθώνει» με Κατερίνα Λιόλιου και το πολλαπλών μηνυμάτων «Νοικιάστηκε».

Στο VIP lounge εκτυλίχθηκαν απίθανες καταστάσεις όσο η Λιόλου επαναλάμβανε και με τη βοήθεια του Dj «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε… το σπίτι μας… το σπίτι μας».

Να χαρούν τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους, ήθελαν, αλλά και να «τρολάρουν» τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Πάντως, γενικά το «viral» τργούδι της Κατερίνας Λιόλιου είχε χθες την τιμητική του. Ακόμη και στην εξέδρα των φιλάθλων του Ολυμπιακού φιγουράριζαν αρκετά «ενοικιαστήρια».

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν την Κυριακή (24/5, 21:00) στο Telekom Center Athens το τρόπαιο της EuroLeague, σε έναν τελικό με έντονο ιστορικό φορτίο.

Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στον 10ο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους μετά τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61, ενώ η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ λύγισε τη Βαλένθια με 105-90 και θα αναζητήσει το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας της.

Τρία χρόνια μετά τον δραματικό τελικό του Κάουνας, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι σε ματς τίτλου. Το 2023 οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 79-78, με το καθοριστικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ να χαρίζει στη Ρεάλ το τρόπαιο.

Η φετινή αναμέτρηση στην Αθήνα θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες συναντώνται σε τελικό της διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν το 1995 στη Σαραγόσα, όταν η Ρεάλ κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε ο θρίαμβος των «ερυθρόλευκων» το 2013 στο Λονδίνο με 100-88, ενώ το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ πήρε ξανά το τρόπαιο, νικώντας με 78-59.

Αναλυτικά οι μεταξύ τους τελικοί:

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 61-73 (1995)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 (2013)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (2015)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 (2023)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (2026)

