Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών.
Συνελήφθησαν σήμερα (23-05-2026) τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος, καθώς ανέπτυξαν ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα.
Οι δύο νεαροί, ηλικίας, 32 και 25 ετών, πραγματοποιούσαν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
