Θεσσαλονίκη: Έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στην Εθνική – Δύο συλλήψεις για κόντρες, μεθυσμένος ο ένας οδηγός

Αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας έκαναν δύο νεαροί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών.

Συνελήφθησαν σήμερα (23-05-2026) τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος, καθώς ανέπτυξαν ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας, 32 και 25 ετών, πραγματοποιούσαν αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Διαβάστε επίσης:

Ανησυχία για τα ηλεκτρικά πατίνια: 400 ατυχήματα ανηλίκων το 2025!

Το Ford Ranger πλοηγός του Historic Acropolis Rally 2026 (photos)

Η Hyundai στηρίζει την έρευνα κατά του παιδικού καρκίνου











