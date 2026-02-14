search
ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 15:37
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2026 13:34

Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media (Video)

14.02.2026 13:34
kontres
Φωτογραφία αρχείου

Τον «έκαψαν» τα βίντεο, τον ταυτοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. Σε έναν 30χρονο που έκανε κόντρες σε αυτοσχέδιους αγώνες οδήγησαν οι Αρχές.

Ο …ιππότης της ασφάλτου εμφανιζόταν σε βίντεο, που ο ίδιος αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και να κινείται στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Μετά από έρευνα, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγήθηκαν στα ίχνη του και τον ταυτοποίησαν, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή του Ωρωπού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα

«Μίλησε» το κινητό της Λόρας – Έδωσε στίγμα στο Βερολίνο

«Πρεμιέρα» για την ομάδα «Κόμβος» της Τροχαίας – Πώς θα ρυθμίζει το κυκλοφοριακό χάος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη Μονάχου: «Σκλάβος του πολέμου» ο Πούτιν, λέει ο Ζελένσκι – Ζητάει εκεχειρία για να πάει σε εκλογές

METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση 52χρονης από νταλίκα: Σε ακρωτηριασμό του ποδιού της προχώρησαν οι γιατροί

skeleton-ukraine-
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το CAS απέρριψε την έφεση του Χεράσκεβιτς

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην έκθεση HORECA 2026: Αισιοδοξία για την επόμενη τουριστική περίοδο, η οικονομία βρίσκεται σε ανάπτυξη

karavatou_antenna_siginisi
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: «Είπα όχι σε σχέσεις, παρόλο που ήθελα – Σκέφτομαι αν κάνω κακό στα παιδιά μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
christos-dantis-new
LIFESTYLE

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης - Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

liagkas-smaragdis-stankoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

xthpsp
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί οι μικρές πράσινες πινακίδες στις εθνικές οδούς δεν συμβαδίζουν με το GPS στο κινητό μου;

akis-petretzikis-new
LIFESTYLE

Beef ανάμεσα σε Πετρετζίκη και γνωστό Ιταλό σεφ - Ανελέητο κράξιμο για συνταγή (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14.02.2026 15:31
<div style="width:1px;height:1px"></div>zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη Μονάχου: «Σκλάβος του πολέμου» ο Πούτιν, λέει ο Ζελένσκι – Ζητάει εκεχειρία για να πάει σε εκλογές

<div style="width:1px;height:1px"></div>METH_ENTATIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση 52χρονης από νταλίκα: Σε ακρωτηριασμό του ποδιού της προχώρησαν οι γιατροί

<div style="width:1px;height:1px"></div>skeleton-ukraine-
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το CAS απέρριψε την έφεση του Χεράσκεβιτς

1 / 3