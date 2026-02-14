Ταυτοποιήθηκε 30χρονος που έκανε κόντρες – Τον «έκαψαν» τα βίντεο στα social media (Video)

Τον «έκαψαν» τα βίντεο, τον ταυτοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. Σε έναν 30χρονο που έκανε κόντρες σε αυτοσχέδιους αγώνες οδήγησαν οι Αρχές.

Ο …ιππότης της ασφάλτου εμφανιζόταν σε βίντεο, που ο ίδιος αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα και να κινείται στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας παραβιάζοντας διπλή διαχωριστική γραμμή σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Μετά από έρευνα, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγήθηκαν στα ίχνη του και τον ταυτοποίησαν, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην περιοχή του Ωρωπού.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

