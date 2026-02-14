search
14.02.2026 13:23

Κηδεία Αναστάσιου Παπαληγούρα: Συντετριμμένη η κόρη του Λένα – «Έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του»

14.02.2026 13:23
lena_papaligoura

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αναστάσιου Παπαληγούρα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό πολιτικό αποτύπωμα.

Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος την κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, η οποία, σύμφωνα με το περιβάλλον της, του έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία.

Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο «αντίο».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η κόρη του, η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, πήρε τον λόγο.

«Στις δύσκολες ημέρες της ασθένειάς του είδαμε τι σημαίνει γενναιότητα και αξιοπρέπεια. Είδαμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι να μπορεί ένας άνθρωπος να μείνει στο σπίτι του, κοντά στους δικούς του με φροντίδα, ανακούφιση και αγάπη», είπε η Λένα Παπαληγούρα, τονίζοντας πως ο πατέρας της «έφυγε κρατώντας το χέρι της συντρόφου του Βαρβάρας. Αυτές οι στιγμές μας θυμίζουν πως η ανακουφιστική φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

H παράκληση της οικογένειας

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές στη ΜΕΡΙΜΝΑ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που στηρίζει παιδιά και οικογένειες στη διαδρομή του πένθους και της ασθένειας.

