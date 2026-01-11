search
ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.01.2026 16:17

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

11.01.2026 16:17
papaligoura

Για τη συνεργασία της με τον Τόμας Οστερμάιερ στον «Εχθρό του λαού», τα παιδιά της αλλά και για τη σχέση της με την πολιτική λόγω του πατέρα του μίλησε η Λένα Παπαληγούρα.

«Μου έχει τύχει να παίξω με ελάχιστους θεατές ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο σύζυγός μου δεν μου παραπονιόταν που δούλευα Χριστούγεννα. Από τότε που έχω κάνει παιδιά με θέλουν να είμαστε μαζί. Η μητρότητα μου έδωσε τα πάντα. Ευγνωμονώ τους γιους μου που με έκαναν να δω ξανά τη ζωή από την αρχή», δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου»

«Έχω νιώσει άβολα με ερώτηση σε συνέντευξη. Στο παρελθόν ο πατέρας μου ήταν πιο ενεργητικός στην πολιτική και μου ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του, αλλά νομίζω πως έκανα σύντομα ξεκάθαρο ότι κάνω έναν δικό μου ξεχωριστό δρόμο και θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου. Δεν το άφησα να με επηρεάσει», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

Σίσσυ Χρηστίδου για Βαρουφάκη: «Εξοργίστηκα με αυτή τη δήλωση – Δεν πίστευα ότι υπάρχει»

Χρυσοστόμου: Η αποκάλυψη για το «Maestro» και τον ρόλο που του «έφαγε» ο Παπακαλιάτης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

doukas (2)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δούκας, το πλιάτσικο και η αξιακή δέσμευση στην κοινωνία

germanou fredy germanos (1)
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

germanou
MEDIA

Ναταλία Γερμανού: Ανακοίνωσε αλλαγές στην εκπομπή της – «Θα τη βλέπετε σε τεύχη»

graviera_naxou
ΕΛΛΑΔΑ

Γραβιέρα Νάξου: Γιατί δεν έμεινε εκτός από τη συμφωνία ΕΕ - Mercosur - Τι σημαίνει αυτό για την παραγωγή της

santorini-ifaisteio
ΕΛΛΑΔΑ

Κολούμπο: Τι μας διδάσκει το τσουνάμι του 1650 και πόσο έτοιμη είναι σήμερα η Σαντορίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.01.2026 17:51
souzes
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν νεαροί που έκαναν σούζες και δεν είχαν δίπλωμα οδήγησης – Πώς τους «έκαψε» το Instagram

aftokinito_hioni
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΥ: Στον «πάγο» μέχρι την Τετάρτη η χώρα – Ποιοι μετεωρολόγοι «βλέπουν» χιόνια στην Αττική

xristodoulidis sizigos 78- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Παραιτήθηκε η σύζυγος Χριστοδουλίδη από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, στη σκιά του videogate

1 / 3