Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»

Για τη συνεργασία της με τον Τόμας Οστερμάιερ στον «Εχθρό του λαού», τα παιδιά της αλλά και για τη σχέση της με την πολιτική λόγω του πατέρα του μίλησε η Λένα Παπαληγούρα.

«Μου έχει τύχει να παίξω με ελάχιστους θεατές ανήμερα των Χριστουγέννων. Ο σύζυγός μου δεν μου παραπονιόταν που δούλευα Χριστούγεννα. Από τότε που έχω κάνει παιδιά με θέλουν να είμαστε μαζί. Η μητρότητα μου έδωσε τα πάντα. Ευγνωμονώ τους γιους μου που με έκαναν να δω ξανά τη ζωή από την αρχή», δήλωσε η ηθοποιός στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου»

«Έχω νιώσει άβολα με ερώτηση σε συνέντευξη. Στο παρελθόν ο πατέρας μου ήταν πιο ενεργητικός στην πολιτική και μου ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του, αλλά νομίζω πως έκανα σύντομα ξεκάθαρο ότι κάνω έναν δικό μου ξεχωριστό δρόμο και θέλω να γίνω γνωστή από τη δουλειά μου. Δεν το άφησα να με επηρεάσει», πρόσθεσε.

