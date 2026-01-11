search
11.01.2026 09:01

Χρυσοστόμου: Η αποκάλυψη για το «Maestro» και τον ρόλο που του «έφαγε» ο Παπακαλιάτης

11.01.2026 09:01
xrysostomou

Και για τη συμμετοχή του στο νέο κύκλο του «Maestro» μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο ηθοποιός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του ως προς τις λεπτομέρειες του ρόλου του, επιβεβαίωσε ωστόσο την παρουσία του στη σειρά.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα για τη σειρά. Το γεγονός ότι θα είμαι είναι ανακοινώσιμο. Το περίμενα πάρα πολύ καιρό», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως ήθελε πολύ να συνεργαστεί με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

«Όταν το πρωτοέγραψε, μου έλεγε “έχω έναν ρόλο για εσένα εξαιρετικό σε αυτό το σίριαλ, αλλά θα το παίξω εγώ”. Του λέω “μη με γλεντάς, γιατί μου το κάνεις αυτό”», αποκάλυψε με χιούμορ.

