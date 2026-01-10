Βασάλος για «επίθεση» Κατσαρίδη σε Παπίλα: «Γλείφει τον Λιάγκα για να έχει δουλειά του χρόνου»

Την απαξίωση του Πάνου Κατσαρίδη στο πρόσωπο της Ελίνας Παπίλα για το γεγονός ότι θα ήθελε να πάρει συνέντευξή από τον Γιώργο Λιάγκα σχολίασε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

«Η ερμηνεία που έχω είναι ότι αυτό που κάνει ο Πάνος είναι για να έχει δουλειά και του χρόνου. Αυτό το γλείψιμο προς τον Λιάγκα και να τον ανεβάζει κάθε φορά και να λέει “Γιώργο μου”… Αν παρατηρήσετε όλον αυτόν τον χρόνο αυτό κάνει. Είναι σαν να του ανεβάζει το εγώ του για να έχει δουλειά και του χρόνου», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

«Αυτό καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι λίγο βαρύ αυτό που λέω, αλλά…», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Νεφέλη Μεγκ: «Δεν άντεχα άλλο να μου λέει ότι είμαι σκουπίδι» – Ξέσπασε σε δάκρυα για τον πρώην σύντροφό της

Μαρία Σολωμού: «Δεν θέλω άλλο αντρικό όνομα στη λεζάντα μου»

Η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζει τα 44α γενέθλιά της με ένα «προσωπικό» μήνυμα για την επούλωση μετά την «πιο σκοτεινή περίοδο»