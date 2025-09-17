search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:20
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 11:39

Μαρίνα Σταυράκη: Έστειλε εξώδικο στο Πρωινό για σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη (Video)

17.09.2025 11:39
marina-stavraki-liagkas-katsaridis-new

Εξώδικο στην εκπομπή «Το Πρωινό» έστειλε η Μαρίνα Σταυράκη, όπως γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα.

Αφορμή αποτέλεσε ένα σχόλιο εκ μέρους του Πάνου Κατσαρίδη ο οποίος στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι το παιδί του δεν θα πήγαινε σε σχολείο στο οποίο γνώριζε ότι καθηγήτριά του θα ήταν η κα Σταυράκη.

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Σταυράκη διαμαρτύρεται για προκλητική συμπεριφορά, καλώντας τον Πάνο Κατσαρίδη σε δημόσια ανάκληση των «ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών».

Μιλώντας με τον δικηγόρο της, Απόστολο Λύτρα, ο Γιώργος Λιάγκας ισχυρίστηκε ότι δεν επρόκειτο για ισχυρισμό αλλά για προσωπική άποψη του Πάνου Κατσαρίδη, με τον Απόστολο Λύτρα να απαντά ότι «όταν λες μία γνώμη από ένα μέσο στο πανελλήνιο, σταματάει να είναι γνώμη, γεγονός που ορίζει και ο νόμος».

«Εξαιρώντας την κ. Σταυράκη, αν γνώριζα ότι ο καθηγητής ενός παιδιού μου, ας πούμε χόρευε ή τραγουδούσε σε σόου το βράδυ, μπορεί κι εγώ να σκεφτόμουνα… έλα μωρέ τώρα, δεν είναι ο καταλληλότερος καθηγητής» πρόσθεσε από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ κατόπιν, τον λόγο πήρε ο Πάνος Κατσαρίδης, επισημαίνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τη θίξει.

«Πραγματικά αν είπα κάτι που την έθιξε ως άνθρωπο, το αποσύρω κιόλας. Αυτό που είπα και δεν νομίζω ότι είναι παράνομη η άποψη του καθενός είπα για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, απλώς εκείνη την ώρα μιλούσαμε για την κ. Σταυράκη. Την κ. Σταυράκη την ήξερα για πολλά χρόνια από άλλες δραστηριότητες» τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

Οι υποψηφιότητες για τα 11α Θεατρικά Βραβεία Κοινού All4fun

«Το Δράμα της Δημοκρατίας»: Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου στο Υπόγειο του Κουν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
father_son_drivers_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χειροπέδες σε πατέρα που οδηγούσε έχοντας αγκαλιά το 5χρονο παιδί του – Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

ChristianBrueckner
ΚΟΣΜΟΣ

Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

eurovision_israel_1709_1920-1080_2_new
MEDIA

Politico: Κρίση στη Eurovision λόγω Ισραήλ και Γάζας

oikiaki-voithos
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Προσέλαβε μέσω Facebook οικιακή βοηθό κι εκείνη τον νάρκωσε και τον «ξάφρισε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 - Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 12:20
father_son_drivers_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Χειροπέδες σε πατέρα που οδηγούσε έχοντας αγκαλιά το 5χρονο παιδί του – Τον κατήγγειλε η εν διαστάσει σύζυγος του

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη – Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται στο Θέατρο Βασιλάκου (Video)

ChristianBrueckner
ΚΟΣΜΟΣ

Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

1 / 3