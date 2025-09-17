Μαρίνα Σταυράκη: Έστειλε εξώδικο στο Πρωινό για σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη (Video)

Εξώδικο στην εκπομπή «Το Πρωινό» έστειλε η Μαρίνα Σταυράκη, όπως γνωστοποίησε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα.

Αφορμή αποτέλεσε ένα σχόλιο εκ μέρους του Πάνου Κατσαρίδη ο οποίος στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 υποστήριξε ότι το παιδί του δεν θα πήγαινε σε σχολείο στο οποίο γνώριζε ότι καθηγήτριά του θα ήταν η κα Σταυράκη.

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Σταυράκη διαμαρτύρεται για προκλητική συμπεριφορά, καλώντας τον Πάνο Κατσαρίδη σε δημόσια ανάκληση των «ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών».

Μιλώντας με τον δικηγόρο της, Απόστολο Λύτρα, ο Γιώργος Λιάγκας ισχυρίστηκε ότι δεν επρόκειτο για ισχυρισμό αλλά για προσωπική άποψη του Πάνου Κατσαρίδη, με τον Απόστολο Λύτρα να απαντά ότι «όταν λες μία γνώμη από ένα μέσο στο πανελλήνιο, σταματάει να είναι γνώμη, γεγονός που ορίζει και ο νόμος».

«Εξαιρώντας την κ. Σταυράκη, αν γνώριζα ότι ο καθηγητής ενός παιδιού μου, ας πούμε χόρευε ή τραγουδούσε σε σόου το βράδυ, μπορεί κι εγώ να σκεφτόμουνα… έλα μωρέ τώρα, δεν είναι ο καταλληλότερος καθηγητής» πρόσθεσε από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας, ενώ κατόπιν, τον λόγο πήρε ο Πάνος Κατσαρίδης, επισημαίνοντας ότι δεν είχε πρόθεση να τη θίξει.

«Πραγματικά αν είπα κάτι που την έθιξε ως άνθρωπο, το αποσύρω κιόλας. Αυτό που είπα και δεν νομίζω ότι είναι παράνομη η άποψη του καθενός είπα για οποιονδήποτε εκπαιδευτικό, απλώς εκείνη την ώρα μιλούσαμε για την κ. Σταυράκη. Την κ. Σταυράκη την ήξερα για πολλά χρόνια από άλλες δραστηριότητες» τόνισε.

