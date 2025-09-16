«Το Δράμα της Δημοκρατίας»: Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου στο Υπόγειο του Κουν

Με μια πρωτότυπη παράσταση-σκηνική σύνθεση με θέμα το όραμα της Δημοκρατίας σε σχέση με την σκληρή πραγματικότητα της εποχής μας, κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κολωνού (28/9) και έρχεται λίγες μέρες μετά στο Υπόγειο, ως εναρκτήρια παράσταση της φετινής περιόδου, για έξι μόνο παραστάσεις.

Αρχαία κείμενα (τραγωδία, κωμωδία, ρητορικά/ιστοριογραφικά αποσπάσματα) συνομιλούν με στοιχεία ντοκουμέντο και σύγχρονες μαρτυρίες, σε μια παράσταση που επιθυμεί να ανοίξει ζωντανό διάλογο με το κοινό για το πώς λειτουργεί -ή δεν λειτουργεί- η δημοκρατία σήμερα. Και για το πώς θα μπορούσε ίσως να λειτουργήσει…

Λίγα λόγια για την παράσταση

Στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., το θέατρο ήταν πάνω από όλα πολιτική πράξη, καθώς γεννήθηκε από την ίδια την δημοκρατία και την ανάγκη των πολιτών να σκεφτούν από κοινού τα ζητήματα που απασχολούσαν την πόλη και την ζωή τους. Να αναρωτηθούν αλλά και να αμφισβητήσουν τις αρχές, τα ιδεώδη, τις αξίες του πολιτεύματος τους. Αυτή η λειτουργία του θεάτρου ως πολιτικού καθρέφτη και φορέα συλλογικού αναστοχασμού, είναι η έμπνευση για το «Δράμα της Δημοκρατίας»: μιας παράστασης που επιχειρεί να μας θυμίσει ότι το θέατρο είναι ο τόπος όπου μπορούμε να «ονειρευτούμε» την δημοκρατία όχι ως δεδομένο πολίτευμα, αλλά ως διαρκές αίτημα. Ένα επίμονο αίτημα που τίθεται μέσα από το ερώτημα: «πώς θα καταφέρουμε να ζήσουμε μαζί, χωρίς να αδικούμε και χωρίς να αδικούμαστε;».

Ένα ερώτημα που ειδικά σήμερα όπου όλες οι βεβαιότητες καταρρέουν, επιζητά τον διάλογο και την συμμετοχή όλων.

Η παράσταση επιχειρεί μέσα όλες αυτές τις φωνές, να φωτίσει τις σύγχρονες αντιφάσεις(ισχύς-δίκαιο, ελευθερία-ασφάλεια, συμμετοχή-ιδιώτευση, αλήθεια-παραπληροφόρηση, κ.α.) αλλά και τα αιώνια ζητήματα της οικονομικής ανισότητας και της έλλειψης πολιτικού ήθους και παιδείας. Με την πολύτιμη σύνδεση της ζωντανής μουσικής, συνομιλούν σκηνικά ο στοχασμός με την μαρτυρία, το αρχαίο με το σύγχρονο, η βεβαιότητα με την αμφισβήτηση, η ποίηση με την πραγματικότητα.

Στόχος είναι, στο τέλος της παράστασης να ανοίξει διάλογος με το κοινό, εκκινώντας-ή μάλλον επανεκκινώντας – την λειτουργία ενός δημόσιου εργαστηρίου δημοκρατίας.

Γιατί το θέατρο, όπως και η δημοκρατία, δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που καλούμαστε διαρκώς να επαναπροσδιορίζουμε και να υπερασπιζόμαστε.

Και η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη αλλά καθημερινή άσκηση συμμετοχής, που χρειάζεται επαναδιατύπωση μέσα από ζωντανές εμπειρίες, ειδικά σήμερα που παράλληλα με την άγνοια και την απάθεια, γιγαντώνεται ο φόβος και η απελπισία των πολιτών μπροστά στο δυσοίωνο μέλλον.

Ταυτότητα Παράστασης

Σύλληψη-δραματουργία-σκηνοθεσία: Μαριάννα Κάλμπαρη

Σκηνικά-κοστούμια: Κυριακή Φόρτη

Μουσική σύνθεση: Κλέων Αντωνίου

Επιμέλεια κίνησης: Χριστίνα Σουγιουλτζή

Σχεδιασμός φωτισμού: Στέλλα Κάλτσου

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Άγγελος Μπούρας

Βοηθός σκηνοθέτις: Μαριλένα Μόσχου

Συνεργάτης σκηνογράφος-ενδυματολόγος: Ιερονίκη Πιπεράκη

Ηχολήπτης: Βασίλης Στουπής

Φωτογραφίες: Λάμπρος Ρουμελιωτάκης

Παίζουν(αλφαβητικά): Ρένια Κρητικού, Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δημήτρης Μαγγίνας, Άννα Μωρογιάννη, Γιώργος Τζανάκος, Μαριλένα Ντρίκου.

Αφήγηση-συντονισμός συζήτησης με το κοινό: Μαριάννα Κάλμπαρη/Άγγελος Μπούρας

Ζωντανή μουσική: Κλέων Αντωνίου

Έκτακτη συμμετοχή: Χριστίνα Σουγιουλτζή/ Μαριλένα Μόσχου

Θέατρο Τέχνης-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5

Παρασκευή 3/10 και 10/10 στις 9.00 μμ

Σάββατο 4/10 και 11/10 στις 9.00 μμ

Κυριακή 5/10 και 12/10 στις 7.30μμ

