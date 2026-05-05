Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά με ένοπλο κοντά στον Λευκό Οίκο: Τραυματίες ύποπτος και ανήλικος (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, όταν πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ εντόπισαν ένοπλο ύποπτο έξω από την περίμετρο του συγκροτήματος.
Ο ύποπτος τραυματίστηκε από τα πυρά των αστυνομικών της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ ένας ανήλικος περαστικός φέρεται να χτυπήθηκε από τον ίδιο τον δράστη και νοσηλεύεται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.
Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ αντάλλαξαν πυρά με ένοπλο άνδρα κοντά στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσινγκτον, τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας, Ματ Κουίν, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:30, τοπική ώρα (22:30 ώρα Ελλάδας), κοντά στο National Mall, έξω από την περίμετρο του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου.
Ένας αστυνομικός της Μυστικής Υπηρεσίας με πολιτικά εντόπισε έναν «ύποπτο άνδρα που φαινόταν να έχει πυροβόλο όπλο», όπως ανέφερε ο Κουίν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Ένστολοι αστυνομικοί της Μυστικής Υπηρεσίας ακολούθησαν για λίγο τον ύποπτο. Όταν επιχείρησαν να τον προσεγγίσουν, εκείνος τράπηκε σε φυγή πεζός και πυροβόλησε προς την κατεύθυνση των αστυνομικών, σύμφωνα με τον Κουίν.
Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ύποπτο.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ωστόσο ο αναπληρωτής διευθυντής της Secret Service δεν έκανε κανένα σχόλιο για την κατάστασή του.
Κατά την ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε και ένας ανήλικος περαστικός.
Σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία, ο ανήλικος πιστεύεται ότι πυροβολήθηκε από τον ύποπτο και υπέστη τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.
Ο νεαρός μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο για νοσηλεία.
«Όλα όσα έχω δει με οδηγούν να πιστεύω, και οι ερευνητές πιστεύουν, ότι χτυπήθηκε από τον ύποπτο», δήλωσε ο Κουίν.
Το κίνητρο του περιστατικού παραμένει υπό διερεύνηση.
Η ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την καταγγελλόμενη απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.
«Το αν στρεφόταν ή όχι κατά του προέδρου, δεν το γνωρίζω, αλλά θα το διαπιστώσουμε», ανέφερε ο Κουίν.
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.
Λίγη ώρα πριν από τους πυροβολισμούς, η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς είχε περάσει από την περιοχή, σύμφωνα με τον Κουίν.
Ο ύποπτος, πάντως, δεν πλησίασε την αυτοκινητοπομπή.
Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή εκκένωση του βόρειου κήπου του Λευκού Οίκου.
Η έρευνα για τη χρήση βίας από τους αστυνομικούς θα διεξαχθεί από το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσινγκτον, όπως ανέφερε ο Κουίν.
Διαβάστε επίσης:
Ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη: Το Ισραήλ επέλεξε την Ελλάδα για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία
Κατάπαυση πυρός 8–9 Μαΐου για την Ημέρα της Νίκης ανακοίνωσε ο Πούτιν παρά το «όχι» Ζελένσκι – Αντίποινα αν επιχειρήσει να διαταράξει τους εορτασμούς
Γιατί το Ιράν επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα; Το λιμάνι που «κρατά» την παγκόσμια τροφοδοσία σε αργό πετρέλαιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.