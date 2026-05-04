Γιατί το Ιράν επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα; Το λιμάνι που «κρατά» την παγκόσμια τροφοδοσία σε αργό πετρέλαιο 

Τύμπανα πολέμου ήχησαν εκ νέου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν παραβιάζοντας την εκεχειρία χτύπησε την πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά διατηρούν τη ροή του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά μέσω του Λιμανιού της Φουτζάιρα.

Το λιμάνι βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Σε αυτό καταλήγει ο αγωγός του Χαμπσάν-Φουτζάιρα, επιτρέποντας στο Αμπού Ντάμπι να μεταφέρει μέρος του αργού πετρελαίου του χωρίς να χρειαστεί περάσουν δεξαμενόπλοια από το στενό.

Ο αγωγός μεταφέρει έως και 1,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Πριν από τον πόλεμο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρήγαγαν περίπου 3,4 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα. Η Φουτζάιρα αποτελεί επίσης σημαντικό κόμβο αποθήκευσης πετρελαίου και σταθμό ανεφοδιασμού πλοίων.

Το χτύπημα έρχεται λίγες μέρες μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ. Η κίνηση αυτή θα επέτρεπε στο Άμπου Ντάμπι να αυξήσει την παραγωγή αργού πετρελαίου μόλις ξανανοίξουν οι διαδρομές για να επωφεληθεί από τις υψηλές τιμές.Επίσης, σχειδάζει να επεκτείνει τους αγωγούς για να προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά πετρελαίου.

«Στόχος είναι να διατηρηθούν σε κίνδυνο οι εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής, να διατηρηθούν οι τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να αποτραπεί οποιαδήποτε εντύπωση ομαλοποίησης.Με άλλα λόγια, το μήνυμα είναι ότι η αποστολή του Ντόναλντ Τραμπ στο στενό δεν θα είναι χωρίς κόστος», δήλωσε ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Θεμάτων Ασφάλειας.

