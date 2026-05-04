Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία – Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

«Είναι εγκληματικό να μην επωφελούνται από τη φθηνή ενέργεια τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ΑΠΕ, οι οποίοι καταστρέφονται οικονομικά», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά σε επιστολή της προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Και είναι αυτή η επιστολή που καταδεικνύει ότι η μετωπική σύγκρουση των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και ιδιαίτερα με τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, γιγαντώνεται καθώς κάνουν λόγο για αποτυχημένο ενεργειακό σχεδιασμό που οδηγεί στη χρεοκοπία χιλιάδες μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Αφορμή για τη νέα σύγκρουση αποτέλεσαν οι δηλώσεις Τσάφου στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Ο υφυπουργός ΠΕΝ, αναφερόμενος στις μηδενικές και αρνητικές τιμές για την παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ, ισχυρίστηκε ότι είναι ο λόγος που είναι σε χαμηλά επίπεδα η τιμή του ρεύματος στη χονδρική αγορά και αυτό είναι προς όφελος των καταναλωτών.

Παράλληλα, αναφερόμενος σε αποζημιώσεις που ζητούν οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών ανέφερε ότι «πρέπει να κάνουμε παράλληλα και την ερώτηση για το πως θα πρέπει να σταθμίσουμε τα συμφέροντα των παραγωγών με των καταναλωτών».

Και ήταν αυτές οι δηλώσεις του υφυπουργού ΠΕΝ που έβγαλαν στα κάγκελα την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά.

1,3 δισ. τα κέρδη των προμηθευτών από τις μηδενικές τιμές ΑΠΕ

Η Ομοσπονδία στη μακροσκελή επιστολή της προς τον υφυπουργό ΠΕΝ αναφέρει ότι από τη χαμηλή τιμή χονδρικής στο ρεύμα «επωφελούνται μόνον οι προμηθευτές, οι οποίοι αγοράζουν με τιμή μηδέν ή αρνητική, δηλαδή, πληρώνονται για να αγοράσουν ρεύμα, το οποίο πωλούν πανάκριβα στη λιανική»

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, την Κυριακή 3 Μαΐου οι πάροχοι πληρώθηκαν 50 ευρώ/ MWh (Μεγαβατώρα) για να αγοράσουν ρεύμα το οποίο πούλησαν με 220 ευρω/MWh (Μεγαβατώρα) στους τελικούς καταναλωτές!

Παράλληλα σημειώνουν ότι «θα πρέπει να υπάρξει έκτακτη φορολόγηση στα υπερέσοδα των προμηθευτών, οι οποίοι τις ώρες 10.00-16.00, όπου εμείς πληττόμαστε από τις μηδενικές και αρνητικές τιμές, αυτοί αποκομίζουν τεράστια έσοδα άνω του 1,3δισ ευρώ, όπως έδειξε και η μελέτη του καθηγητή του ΑΠΘ Παντελή Μπίσκα».

Να γίνει δίκαιη ανακατανομή πόρων

Η Ομοσπονδία των φωτοβολταϊκών επιτίθεται στον υφυπουργό ΠΕΝ και για τα περί αποζημιώσεων που είπε και για τη στάθμιση των συμφερόντων παραγωγών και καταναλωτών, αναφέροντας ότι «δεν ζητάμε να επιβαρυνθεί ούτε 1 cent ο τελικός καταναλωτής».

Αυτό που προτείνουν είναι η δίκαιη ανακατανομή των πόρων της αγοράς, δηλαδή, «ένα ποσοστό αυτών των τεράστιων εσόδων πρέπει να επιστρέψει ως ενίσχυση στις ΑΠΕ που στην ουσία χάρη σε αυτές δημιουργούνται αυτά τα κέρδη. Είναι απαράδεκτο και εγκληματικό το κοινωνικό αγαθό της φθηνής ενέργειας να μην το καρπώνονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και να επιτρέπουμε στην προμήθεια να αισχροκερδεί εις βάρος τόσο των τελικών καταναλωτών όσο και των μικρομεσαίων παραγωγών ΑΠΕ, οι οποίοι καταστρέφονται οικονομικά».

Η λογική του να μην βάλουμε έκτακτη φορολόγηση μη τυχόν και τη μετακυλήσουν στους καταναλωτές είναι είτε ομολογία απροθυμίας, είτε ομολογία αδυναμίας ελέγχου από την πλευρά του ΥΠΕΝ, αναφέρει στην επιστολή της η Ομοσπονδία.

Τι γίνεται με τις μηδενικές και αρνητικές τιμές στις άλλες χώρες

Η ΠΟΣΠΗΕΦ στην επιστολή της αναφέρει ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της ΕΕ εφαρμόζει το πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και μάλιστα με καμία προτεραιότητα στα παλαιότερα έναντι των νεότερων έργων. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι:

– Στην Ιταλία οι 6 πρώτες μηδενικές ώρες πληρώνονται,

– Στη Γερμανία πληρώνονται από 3-6 ώρες μηδενικών τιμών ανάλογα με το πότε συνδέθηκε ένα έργο,

-Στη Γαλλία οι παραγωγοί πληρώνονται με πολύ καλές τιμές για οικειοθελή σβήσιμο των Φ/Β σταθμών (καθοδική εφεδρεία).

«Συνεπώς, σε άλλες χώρες της ΕΕ οι παραγωγοί αποζημιώνονται και μάλιστα υπάρχει ειδική μέριμνα για τους παλαιότερους, δηλαδή κάποια κίνητρα (είτε περισσότερες ώρες μηδενικών τιμών που πληρώνονται κ.λπ) έτσι ώστε τα νεότερα έργα να μην «κανιβαλίζουν» τα παλαιότερα, όπως γίνεται σήμερα στη χώρα μας», αναφέρεται στην επιστολή.

Τα αιτήματα για ενίσχυση

Η ΠΟΣΠΗΕΦ καλεί το ΥΠΕΝ να στηρίξει άμεσα τους μικρομεσαίους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα ζητά:

– Έκτακτη ενίσχυση με χρήματα που θα προέρχονται από τη φορολόγηση των υπερεσόδων των προμηθευτών, το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, χρήματα μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, χρήματα του πλαισίου CISAF, αύξηση ταρίφας

– Παράταση των συμβάσεων ΣΕΔΠ κατά 7 έτη έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει επιμήκυνση δανείων.

– Επέκταση του χρονικού διαστήματος μη πληρωμής των μηδενικών ωρών στις 6 ώρες, υπό το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως η Ιταλία.

– Αποζημίωση των περικοπών που επιβάλλονται από τους Διαχειριστές.

