Η Κομισιόν στέλνει στο Ευρωδικαστήριο την Ελλάδα για τις ΑΠΕ και ζητά οικονομικές κυρώσεις

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Κομισιόν, εδώ και ένα χρόνο δεν έχει μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τους κανόνες της ΕΕ για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πρόκειται για την οδηγία 2023/2413 και μαζί με την Ελλάδα αντιμέτωπες με το Ευρωδικαστήριο θα βρεθούν η Μάλτα και η Πορτογαλία.

Η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωδικαστήριο αποφασίστηκε από την Κομισιόν χθες Τετάρτη (29/4) καθώς θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τον ευρωπαϊκό νόμο έως τις 21 Μαΐου 2025.

Τι προβλέπει η Οδηγία

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, οι νέοι κανόνες στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξάπλωσης της εγχώριας καθαρής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, να ενισχυθεί η ενεργειακή ανεξαρτησία και να μειωθούν οι τιμές ενέργειας.

Επιδίωξη των νέων ευρωπαϊκών κανόνων είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνους τους τομείς όπου η πρόοδος είναι πιο δύσκολη, όπως η θέρμανση και η ψύξη, τα κτίρια, οι μεταφορές και η βιομηχανία, όπου έχουν τεθεί νέοι ή ενισχυμένοι στόχοι.

Τι δεν έκανε η Ελλάδα

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η απόφαση για την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο ελήφθη από το γεγονός ότι αν και τον Ιούλιο του 2025 έστειλε προειδοποιητική επιστολή, οι απαντήσεις της χώρας μας τον Δεκέμβριο του 2025 δεν ικανοποίησαν με αποτέλεσμα να αποσταλεί και αιτιολογημένη γνώμη καθώς δεν κοινοποίησε κανένα μέτρο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.

Τι θα ισχυριστεί το ΥΠΕΝ

Κυβέρνηση και ΥΠΕΝ θα ισχυριστούν ότι βρίσκεται στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας» και ήδη έχει συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή.

Και είναι γεγονός ότι η Κομισιόν ανακοίνωσε την παραπομπή της χώρας στο Ευρωδικαστήριο καθώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία.

Το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα να ψηφιστεί από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν σημαίνει ότι η χώρα θα αποφύγει τη βάσανο του Ευρωδικαστηρίου.

Το ΥΠΕΝ δεν ενσωμάτωσε όλο τον ευρωπαϊκό νόμο

Το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση δια του ΥΠΕΝ έκανε επιλογή ποιες προβλέψεις της Οδηγίας 2023/2413 θα ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο και ποιες όχι όπως επεσήμανε στη δημόσια διαβούλευση η ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) αλλά και με υπόμνημά της στο ΥΠΕΝ στις 13 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι παρά τον τίτλο του, το σχέδιο νόμου δεν ενσωματώνει μερικές από τις σημαντικότερες διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413 (που είναι γνωστή ως REDIII) και συγκεκριμένα:

1] Τις διατάξεις για το υπέρτατο δημόσιο συμφέρον που υπηρετούν οι ΑΠΕ. Οι διατάξεις αυτές της Οδηγίας που έχουν παραληφθεί είναι αντίθετες προς την επιβολή τυφλών, οριζόντιων περιορισμών ενάντια στην αιολική ενέργεια που προωθείται μέσω της επικαιροποίησης του ΕΧΠ-ΑΠΕ.

2] Τις διατάξεις για το population approach και την ενιαία διαδικασία ΜΠΕ/ΕΟΑ. Η παράλειψη ενσωμάτωσης ιδίως της πρώτης διάταξης είναι σοβαρή, διότι -πέραν των άλλων- αγνοεί την ορθολογική προσέγγιση για εκτίμηση των επιπτώσεων στους πληθυσμούς των ειδών (population approach) και όχι σε μεμονωμένα άτομα.

3] Τις διατάξεις για την ταχύτερη εξέταση διοικητικών και δικαστικών προσφυγών ενάντια σε έργα ΑΠΕ. Δεδομένης της «βιομηχανίας» δικαστικών προσφυγών ενάντια στις ΑΠΕ και των μεγάλων καθυστερήσεων που προκαλούν, η ενσωμάτωση των όσων προνοεί η ευρωπαϊκή Οδηγία είναι απαραίτητη.

4] Τις διατάξεις για τη σιωπηρή διοικητική έγκριση ενδιάμεσων σταδίων αδειοδότησης, πρέπει να ενσωματωθούν με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ίδια η Οδηγία και εντός των ορίων που έχει διαμορφώσει η εθνική νομολογία.

Παράλληλα η ΕΛΕΤΑΕΝ σημειώνει ότι για ορισμένες διατάξεις -και ιδίως αυτές που καθορίζουν τους χρόνους αδειοδότησης– το σχέδιο νόμου περιορίζεται σε απλή μετάφρασή τους χωρίς ουσιαστική ενσωμάτωση με συγκεκριμένα μέτρα πρακτικής εφαρμογής. Ως αποτέλεσμα, οι διατάξεις αυτές δεν αναμένεται να φέρουν αποτέλεσμα στην πράξη.

