Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Μαχαίρωσε μητέρα και γιο στην καρδιά – Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Μαχαιριές στην καρδιά, τόσο για την σύντροφό του, όσο και για τον γιο της, έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον προφυλακισμένο Ιταλό.

Ο 65χρονος σκότωσε μητέρα και γιο μέσα στο σπίτι τους τον Λόγγο Αιγίου και κατηγορείται για για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με το PatraPress.gr, οι μαχαιριές που δέχθηκαν τα θύματα εντοπίζονται στο ύψος της καρδιάς και συγκεκριμένα στο μέσο και αριστερά, προς το μέρος της καρδιάς, όπως αναφέρει.

Μαχαίρωσε 43 φορές την σύντροφό του

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη σορό της 54χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 43 μαχαιριές. Ο ιατροδικαστής είχε κάνει λόγο και για αμυντικά τραύματα στο θύμα.

Αντίθετα, στο σώμα του 26χρονου γιου της διαπιστώθηκε τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο και πέντε μαχαιριές.

Πλέον, αναμένεται νέος κύκλος καταθέσεων για την υπόθεση καθώς οι Αρχές αναζητούν και το κίνητρο πίσω από την διπλή δολοφονία και γι’ αυτό αναμένεται να προσέλθουν στο τμήμα συγγενείς των δύο θυμάτων για να πουν τι γνωρίζουν για τη σχέση του Ιταλού μαζί με τα θύματα.

Ο φερόμενος δράστης αρνείται το έγκλημα.

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