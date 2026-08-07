Podcast – Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλί… με μνήμες που δε σβήνουν…

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Φεύγοντας από την Τροία, επιβάλλεται να περάσουμε στο ταξίδι από το Αϊβαλι, τις Κυδωνιές των Ελλήνων, με ελάχιστες μνήμες εκείνου του καιρού, αλλά μεγάλη συγκίνηση και μόνον στο άκουσμα του ονόματος.

Μια γειτονιά κι ένα λιμανάκι αρκούν για να ζωντανέψει η φαντασία να «ξαναδεί» την πόλη όπως ήταν κάποτε και ίσως τότε να «σταματάει» ο νους του. Περισσότερο για την απουσία που αντικρίζει, τις διηγήσεις που το συνοδεύουν.

Παρακάτω περιμένει η Σμύρνη…με ίδια διάθεση, να ζωντανέψει τη μνήμη. Άλλωστε, μαζί πάνε και τραγουδιστά, «Στη Σμύρνη και στο Αϊβαλι…». Έτσι τα κουβάλησε το διωκόμενο ελληνικό στοιχείο στην προσφυγιά του, έτσι ζευγάρι τα νοιώθουμε όλοι.

Σήμερα πολλά σημεία της Σμύρνης αδυνατούν, παρά την προσπάθεια, να απαλείψουν το παρελθόν. Από την προκυμαία, τον παραλιακό περίπατο, τα παλιά αρχοντικά, με τα χαρακτηριστικά σαχνισιά, σε εγκαταλελειμένα κτίσματα του ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού, πριν αυτά επισκεφθούν τη Θεσσαλονίκη. Γιατί, ό,τι και να λέμε, οι ομοιότητες των δύο πόλεων είναι πολλές και στο παρελθόν μάλλον θα ήταν περισσότερες. Ίσως αυτή η παραλιακή έκταση να επισκιάζει το εσωτερικό της τρίτης πόλης της Τουρκίας, με την εκσυγχρονισμένη μορφή της. Μόνο σήμα κατατεθέν η πλατεία Διοικητηρίου, με το χαρακτηριστικό ρολόι.



Αυτά στην αστική Σμύρνη. Γιατί ψηλά στους λόφους, άλλο σκηνικό, της φτωχολογιάς, αλλά και της θέας. Το ασανσέρ της Σμύρνης, προορισμένο για τις πάνω γειτονιές, αλλά και το κάστρο, μια μικρή αποζημίωση, για όποιον επιμένει να φτάσει εκεί πάνω.

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