Περίεργη άποψη Φουστάνου: Ένας γιατρός μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει

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Όλα τα είχε η υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αυτό που έλειπε τώρα και μάλιστα την ώρα που το υπουργείο Υγείας παραδέχεται ότι υπάρχει κενό και αδυναμία στον εντοπισμό και τον έλεγχο του κομπογιαννιτισμού – εξ ου και οι ψηφιακές πλατφόρμες, που εισάγει ο Άδωνις Γεωργιάδης – είναι να ξεφύγει εντελώς ο δημόσιος διάλογος και ακούγονται πράγματα που θα μπερδέψουν ακόμα περισσότερο το κόσμο.
Απόψεις δηλαδή όπως αυτή που λέει ο πλαστιός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος, προκαλώντας μάλιστα στην έκρηξη των δημοσιογράφων. Ότι δηλαδή ένας γιατρός μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει και δεν μπορείς να του ράψεις το στόμα. Την ίδια μάλιστα στιγμή που αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι υπάρχει πρόβλημα με όσους, για παράδειγμα, δηλώνουν της… κβαντικής ιατρικής.
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