Σέρρες: Νέο κρούσμα ευλογιάς – Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα 

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Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του Νομού Σερρών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η νέα εστία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, η οποία δοκιμάζεται ξανά από τον ιό.

Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Βάσει αυτών, η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών βρίσκονται επί ποδός και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση αιγοπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων.

Τελευταία φορά που είχαν επιβεβαιωθεί κρούσματα ευλογιάς στο Νομό Σερρών ήταν στις αρχές Αυγούστου του 2026 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Σιντικής.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΡΤ Σερρών στην Π.Ε. Σερρών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς (σε 197 εστίες) κι έχουν θανατωθεί 42.271 ζώα.

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