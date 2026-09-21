search
ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:25
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2026 10:59

Σέρρες: Νέο κρούσμα ευλογιάς – Στο νομό έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα 

21.09.2026 10:59
probata new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του Νομού Σερρών μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η νέα εστία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, η οποία δοκιμάζεται ξανά από τον ιό.

Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Βάσει αυτών, η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών βρίσκονται επί ποδός και εφαρμόζουν μια σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση αιγοπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων.

Τελευταία φορά που είχαν επιβεβαιωθεί κρούσματα ευλογιάς στο Νομό Σερρών ήταν στις αρχές Αυγούστου του 2026  σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο Μεγαλοχώρι του Δήμου Σιντικής.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΡΤ Σερρών στην Π.Ε. Σερρών έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς (σε 197 εστίες) κι έχουν θανατωθεί 42.271 ζώα.

Διαβάστε επίσης

Λάρισα: Μυστήριο με τον ξαφνικό θάνατο 15χρονου στην Καρίτσα – Τον βρήκαν μπρούμυτα να βγάζει αφρούς

Στον ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζωνάκη

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία – Μάχη με διάσπαρτες καπνικές εστίες (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

greenland_new_12345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

ypnos new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί τρεις ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – «Τον συνάντησα μόνο μια φορά, σταματήστε τον διασυρμό μου» (Video)

agpatros3
ADVERTORIAL

Από 25/9, (Α) Γνωστού Πατρός, Η Κρυφή Κασέτα …της Γωγώς Φάκου-Θεοδωράκη στον Μικρό Κεραμεικό

liagkas-antona-new-1
MEDIA

Μαρία Αντωνά για Γιώργο Λιάγκα: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μαζί κάποια στιγμή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prwino
MEDIA

«Το Πρωινό» επιστρέφει με ...Κοσιώνη - Ο Λιάγκας και οι νέοι συνεργάτες

dragasakis-siakantaris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δραγασάκης και Σιακαντάρης προτείνουν συνασπισμό κομμάτων με ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

mazonakis_parios
LIFESTYLE

Πάριος για Μαζωνάκη: «Αυτό ήταν το τραγούδι της ζωής σου» (Video)

Elif Erlap
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ιστορική πρωτιά της Αριστεράς – Η Έλιφ Εράλπ, ο «Μαμντάνι» και η μάχη για την Κόκκινη Δημαρχία

xeiloudaki_mitera
LIFESTYLE

Χειλουδάκη για Μαζωνάκη: «Κάθε φορά που ερχόταν στη Σητεία μου άφηνε κρυφά στο τροχόσπιτο ένα φάκελο με χρήματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:25
dendias-345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

greenland_new_12345
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Η Δανία «αδειάζει» τον Τραμπ – Το ΝΑΤΟ και όχι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ασφάλεια του νησιού

ypnos new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Επί τρεις ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής – «Τον συνάντησα μόνο μια φορά, σταματήστε τον διασυρμό μου» (Video)

1 / 3