Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει

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Δεν υπάρχει οδηγός που να μην το έχει δει: εκείνο το πορτοκαλί λαμπάκι που ανάβει ξαφνικά στο ταμπλό και σου κόβει τον ρυθμό. Το λαμπάκι καυσίμου. Εμφανίζεται πάντα τη λάθος στιγμή -στην εθνική, στο βουνό ή μέσα στην κίνηση- και σε κάνει να αρχίσεις τις γρήγορες πράξεις στο μυαλό: «πόσα χιλιόμετρα έχω ακόμα;»
Η απάντηση, δεν είναι ίδια για όλους, αλλά υπάρχει μια ασφαλής εκτίμηση: από 50 έως 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με το αυτοκίνητο και τις συνθήκες.
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