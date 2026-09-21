Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δεν υπάρχει οδηγός που να μην το έχει δει: εκείνο το πορτοκαλί λαμπάκι που ανάβει ξαφνικά στο ταμπλό και σου κόβει τον ρυθμό. Το λαμπάκι καυσίμου. Εμφανίζεται πάντα τη λάθος στιγμή -στην εθνική, στο βουνό ή μέσα στην κίνηση- και σε κάνει να αρχίσεις τις γρήγορες πράξεις στο μυαλό: «πόσα χιλιόμετρα έχω ακόμα;»

Η απάντηση, δεν είναι ίδια για όλους, αλλά υπάρχει μια ασφαλής εκτίμηση: από 50 έως 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με το αυτοκίνητο και τις συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Έχασα άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα ή πινακίδα – Τι κάνω

Πού κατασκευάζεται το νέο Audi A2 e-tron;

Πόντοι στο δίπλωμα: Μετά από πόσο καιρό διαγράφονται;