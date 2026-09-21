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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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21.09.2026 11:52

Λαμπάκι βενζίνης: Πόσα χιλιόμετρα έχω από όταν ανάψει

21.09.2026 11:52
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credit: pixabay

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Δεν υπάρχει οδηγός που να μην το έχει δει: εκείνο το πορτοκαλί λαμπάκι που ανάβει ξαφνικά στο ταμπλό και σου κόβει τον ρυθμό. Το λαμπάκι καυσίμου. Εμφανίζεται πάντα τη λάθος στιγμή -στην εθνική, στο βουνό ή μέσα στην κίνηση- και σε κάνει να αρχίσεις τις γρήγορες πράξεις στο μυαλό: «πόσα χιλιόμετρα έχω ακόμα;»

Η απάντηση, δεν είναι ίδια για όλους, αλλά υπάρχει μια ασφαλής εκτίμηση: από 50 έως 100 χιλιόμετρα, ανάλογα με το αυτοκίνητο και τις συνθήκες.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:25
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