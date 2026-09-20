Πού κατασκευάζεται το νέο Audi A2 e-tron;

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Η Audi ξεκίνησε την παραγωγή του νέου A2 e-tron στο Ingolstadt της Γερμανίας, με τα πρώτα αυτοκίνητα να βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής παρουσία του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Markus Söder. Η κατασκευή του νέου ηλεκτρικού μοντέλου αποτελεί για την Audi παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο επιχειρεί να κάνει την παραγωγή της πιο αποδοτική.
Ο χρόνος εξέλιξης μειώθηκε κατά 21 μήνες, η γκάμα των εκδόσεων και η πολυπλοκότητα περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ αυξήθηκε ο βαθμός αυτοματοποίησης. Παράλληλα, συνεχίζεται η αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
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