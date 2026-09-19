Πινακίδες κυκλοφορίας: Πλέον θα διαλέγουμε αριθμό και θα τα κάνουμε όλα online

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Μια από τις πιο παλιές και γραφειοκρατικές διαδικασίες γύρω από το αυτοκίνητο ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα για τις πινακίδες κυκλοφορίας, μέσω του οποίου θα διαχειρίζεται ηλεκτρονικά σχεδόν ολόκληρη η διαδικασία, από την παραγγελία και την πληρωμή μέχρι την κατασκευή και την παράδοση.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον για τον οδηγό είναι ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος για να μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένο διαθέσιμο συνδυασμό γραμμάτων ή αριθμών για την πινακίδα του, καταβάλλοντας πρόσθετο τέλος.

Δεν πρόκειται όμως για αμερικανικού τύπου «vanity plates», όπου ο ιδιοκτήτης γράφει ελεύθερα μια λέξη ή το όνομά του. Η επιλογή θα γίνεται μέσα στους συνδυασμούς που επιτρέπει το ελληνικό σύστημα αρίθμησης και μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν έχει ήδη αποδοθεί σε άλλο όχημα.

Η διαδικασία των πινακίδων περνά στο κινητό και τον υπολογιστή

Το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος, διαχειριστής του οποίου θα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μέσω αυτού θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά:

η αίτηση και η παραγγελία πινακίδων

η κατασκευή τους

η διαχείριση και η χορήγηση

η αντικατάσταση

οι πληρωμές

η εκκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής

η παραλαβή

η εποπτεία

αλλά και η επιλογή αριθμού κυκλοφορίας

Στόχος είναι ο πολίτης να μη χρειάζεται πλέον να εξαρτάται από μια σειρά χειροκίνητων ενεργειών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και η πορεία της πινακίδας να μπορεί να παρακολουθείται ηλεκτρονικά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Γιατί αλλάζει τώρα το σύστημα

Οι αλλαγές δεν έρχονται τυχαία. Μέσα στο 2026 παρουσιάστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας προβλήματα με τη διαθεσιμότητα πινακίδων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις ακόμη και στην ταξινόμηση οχημάτων που είχαν ήδη αγοραστεί.

Το σημερινό μοντέλο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, σε αποθέματα έτοιμων πινακίδων και σε διαδικασίες προμηθειών που μπορούν να δημιουργήσουν καθυστερήσεις όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα ή σε έναν διαγωνισμό.

Το νέο σύστημα επιχειρεί να αλλάξει τη φιλοσοφία αυτή, περνώντας σε ένα ανοιχτό ψηφιακό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής, με ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας.

Θα μπορείς να διαλέξεις τον αριθμό της πινακίδας σου

Εδώ βρίσκεται ίσως η αλλαγή που θα ενδιαφέρει περισσότερο τον ιδιώτη οδηγό. Η δυνατότητα για πινακίδες ειδικού συνδυασμού έχει ήδη θεσμοθετηθεί με τον Ν. 5290/2026.

Σύμφωνα με το άρθρο 90Α που προστέθηκε στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά τη χορήγηση νέας πινακίδας θα μπορεί να αποδίδεται συγκεκριμένος ειδικός συνδυασμός της γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας, εφόσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος.

Για παράδειγμα, κάποιος θα μπορεί να ενδιαφέρεται για έναν χαρακτηριστικό διαθέσιμο αριθμό αντί να λάβει απλώς τον επόμενο συνδυασμό της σειράς.

Υπάρχουν όμως τρεις βασικές προϋποθέσεις:

Να υποβληθεί σχετικό αίτημα. Να καταβληθεί πρόσθετο τέλος ειδικού συνδυασμού, πέρα από το κανονικό τέλος χορήγησης πινακίδων. Ο συνδυασμός που έχει επιλεγεί να μην έχει ήδη χορηγηθεί.

Όχι, δεν θα μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις

Αυτό είναι ένα σημείο που χρειάζεται ξεκαθάρισμα. Το ελληνικό σύστημα δεν μετατρέπεται σε σύστημα πλήρως προσωποποιημένων πινακίδων, όπως εκείνα που συναντάμε σε ορισμένες Πολιτείες των ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλες αγορές.

Η νομοθεσία μιλά για επιλογή συγκεκριμένου συνδυασμού της υπάρχουσας γραμματικής ή αριθμητικής ακολουθίας. Άρα, δεν προκύπτει ότι ο ιδιοκτήτης θα μπορεί απλώς να ζητήσει να αναγράφεται στην πινακίδα οποιαδήποτε λέξη ή όνομα επιθυμεί.

Αυτό που θα μπορεί να κάνει είναι να δεσμεύσει έναν επιτρεπόμενο και διαθέσιμο συνδυασμό μέσα στους κανόνες που θα καθοριστούν.

Πόσο θα κοστίζει να διαλέξεις αριθμό

Αυτό δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Ν. 5290/2026 προβλέπει ότι το ακριβές ύψος του πρόσθετου τέλους, οι κατηγορίες των συνδυασμών και η διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής θα οριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Επομένως, οποιαδήποτε συγκεκριμένη τιμή κυκλοφορεί σήμερα δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμη οριστική, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πού θα καταλήγουν τα έσοδα. Ο νόμος προβλέπει ότι το 50% των συνολικών εισπράξεων από το πρόσθετο τέλος θα πηγαίνει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για δράσεις οδικής ασφάλειας και βελτίωσης των μεταφορών, ενώ το υπόλοιπο 50% θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό.

Νέο μητρώο για όσους κατασκευάζουν πινακίδες

Οι αλλαγές δεν αφορούν μόνο τον οδηγό. Το νέο πλαίσιο προβλέπει και Μητρώο Κατασκευαστών Πινακίδων Κυκλοφορίας, ώστε η παραγωγή να περάσει σε πιο ελεγχόμενο και διαφανές μοντέλο.

Οι κατασκευαστές θα συνδέονται με το ψηφιακό σύστημα και η παραγωγή θα πραγματοποιείται βάσει ηλεκτρονικών παραγγελιών. Στόχος είναι να υπάρχει σαφής εικόνα για το ποια πινακίδα έχει παραγγελθεί, πότε κατασκευάζεται και σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

Παράλληλα, το πληροφοριακό σύστημα προβλέπεται να διαλειτουργεί με τις Περιφέρειες, την ΑΑΔΕ και τα συστήματα πληρωμών της ΔΙΑΣ, περιορίζοντας τις ενδιάμεσες χειροκίνητες διαδικασίες.

Θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά και ο πολίτης

Στο νέο μοντέλο προβλέπεται επίσης η δυνατότητα ενημέρωσης του ενδιαφερόμενου μέσω των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο Δημόσιο και της θυρίδας του στο gov.gr.

Έτσι, η λογική είναι η έκδοση μιας πινακίδας να μετατραπεί σταδιακά από μια διαδικασία που σήμερα πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό «πίσω από τον πάγκο» σε μια ψηφιακά καταγεγραμμένη συναλλαγή, την εξέλιξη της οποίας θα μπορεί να παρακολουθεί ο ενδιαφερόμενος.

Πότε ξεκινά το νέο σύστημα

Η δυνατότητα επιλογής ειδικού συνδυασμού έχει ήδη προβλεφθεί νομοθετικά από τον Μάρτιο του 2026. Δεν έχει όμως ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως για τους πολίτες, καθώς πρέπει να καθοριστούν η ηλεκτρονική διαδικασία και το σχετικό πρόσθετο τέλος.

Από την άλλη, οι διατάξεις για το νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα και το Μητρώο Κατασκευαστών τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση την 1η Σεπτεμβρίου 2026, η οποία ολοκληρώθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Επομένως, πρόκειται για τη νέα κατεύθυνση στην οποία περνά η διαδικασία έκδοσης πινακίδων, αλλά δεν σημαίνει ότι σήμερα ο οδηγός μπορεί ήδη να μπει σε μια εφαρμογή και να παραγγείλει τον αριθμό που επιθυμεί.

Πηγή: AutoTypos.gr

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