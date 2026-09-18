Έρχεται στην Ευρώπη το νέο B-SUV Nissan Kicks

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Nissan ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κυκλοφορία ενός νέου μοντέλου στην ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της μάρκας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας.

Ο λόγος για το compact crossover Nissan Kicks, το οποίο θα εξοπλίζεται με την καινοτόμα υβριδική τεχνολογία e-POWER της Nissan και θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Sunderland, μαζί με τα εμβληματικά Juke, Qashqai και Leaf.

Το Kicks αποτελεί τη δεύτερη σημαντική ανακοίνωση νέου μοντέλου από τη Nissan στην Ευρώπη μέσα στον ίδιο μήνα, μετά την ανακοίνωση του νέου μικρού αυτοκινήτου πόλης της μάρκας, το οποίο θα ονομάζεται Pixo και θα αποκαλυφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη γενιά του Kicks κατασκευάζεται σήμερα στην Ιαπωνία, το Μεξικό και τη Βραζιλία και διατίθεται σε αγορές σε όλο τον κόσμο. Συνολικά, το μοντέλο έχει ξεπεράσει τις 1,8 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η έλευση του Kicks στην Ευρώπη σηματοδοτεί το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του μοντέλου και παράλληλα προσθέτει ένα ακόμη υβριδικό μοντέλο e-POWER στη γκάμα της Nissan, διευρύνοντας τις εξηλεκτρισμένες επιλογές που προσφέρει η μάρκα.

Διαβάστε επίσης:

Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Αντεπίθεση της Stellantis στο Παρίσι: 9 πρωτότυπα και μπαράζ νέων μοντέλων

Αυτό είναι το ηλεκτρικό με τη μεγαλύτερη αυτονομία στον κόσμο – 1.100 km