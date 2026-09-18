Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Θα είναι πάντα η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε» – Την Κυριακή η πολιτική κηδεία της

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Με ένα συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετά η οικογένειά της «τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά» Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε το πρωί από τη ζώη σε ηλικία 103 ετών, ενώ η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στο Α’ νεκροταφείο την Κυριακή 20/9 στις 10 το πρωί.

«Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών» αναφέρεται στο μήνυμα συμπληρώνοντας πως «θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

Όλο το μήνυμα της οικογένειας:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

Δίπλα της όλη η οικογένεια μέχρι το τέλος

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής έχοντας μέχρι την τελευταία στιγμή όλη την οικογένεια στο πλευρό της. Οι τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρουν πηγές κοντά στους Παπανδρέου, ήταν δύσκολες, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, με τους γιατρούς να την παρακολουθούν στενά.

Παρέμενε στο σπίτι του γιου της, Γιώργου, στο Παλαιό Φάληρο – εκεί άφησε την τελευταία της πνοή – όπου διέμενε έτσι κι αλλιώς τα τελευταία λίγα χρόνια, αφότου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλύτερα να βρίσκεται με δικούς της ανθρώπους που θα την πρόσεχαν διαρκώς. Πέρσι άλλωστε είχε μία επώδυνη περιπέτεια, από την οποία είχε βγει νικήτρια τότε.

Μάλιστα εδώ και μέρες η κινητικότητα ήταν έντονη, αφού στο σπίτι βρίσκονταν διαρκώς τα μέλη της οικογένειάς της, με πρώτα απ’ όλα τα τέσσερα παιδιά της – η κόρη της, Σοφία, πέρασε φυσικά τη χθεσινή ημέρα της γιορτής της δίπλα της.

Μια ζωή σαν περιπέτεια

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου (Μάργκαρετ Έσθερ Τσαντ) γεννήθηκε στο Όουκ Παρκ του Ιλιόι των ΗΠΑ. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, μεταξύ των οποίων ο τέως πρωθυπουργός της Ελλάδας Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου σπούδασε, αρχικά, δημοσιογραφία και έπειτα έκανε το μεταπτυχιακό της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου και γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 1947. Έζησαν αρχικά στη Μινεσότα και αργότερα στην Καλιφόρνια, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ και στενός φίλος του μετέπειτα κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Πατ Μπράουν.

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 30 Αυγούστου 1951 στο Ρίνο. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρέα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου το 1989 συμφώνησε να δώσει διαζύγιο ώστε να παντρευτεί ο Ανδρέας Παπανδρέου τη Δήμητρα Λιάνη.

Ίδρυσε και διετέλεσε για οχτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωση Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.) και πρωταγωνίστησε στην προώθηση, επεξεργασία και ψήφιση νόμων που βελτίωσαν πολύ τη νομική και κοινωνική θέση των Ελληνίδων, όπως η κατάργηση του θεσμού της προίκας (1982), η νομιμοποίηση των εκτρώσεων (1986), η θέσπιση του πολιτικού γάμου (1982), η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συναίνεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά από τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με το σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών τους.

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