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18.09.2026 12:38

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Οι δύσκολες τελευταίες ημέρες και το «παρών» σύσσωμης της οικογένειας

18.09.2026 12:38
MARGARITA_PAPANDREOU1809

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Με όλη την οικογένεια στο πλάι της, έως την τελευταία στιγμή, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Παρασκευής η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Οι τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρουν πηγές κοντά στους Παπανδρέου, ήταν δύσκολες, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, με τους γιατρούς να την παρακολουθούν στενά.

Παρέμενε στο σπίτι του γιου της, Γιώργου, στο Παλαιό Φάληρο – εκεί άφησε την τελευταία της πνοή – όπου διέμενε έτσι κι αλλιώς τα τελευταία λίγα χρόνια, αφότου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλύτερα να βρίσκεται με δικούς της ανθρώπους που θα την πρόσεχαν διαρκώς. Πέρσι άλλωστε είχε μία επώδυνη περιπέτεια, από την οποία είχε βγει νικήτρια τότε.

Μάλιστα εδώ και μέρες η κινητικότητα ήταν έντονη, αφού στο σπίτι βρίσκονταν διαρκώς τα μέλη της οικογένειάς της, με πρώτα απ’ όλα τα τέσσερα παιδιά της – η κόρη της, Σοφία, πέρασε φυσικά τη χθεσινή ημέρα της γιορτής της δίπλα της.   

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