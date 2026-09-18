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18.09.2026 12:15

Ξεκαρδιστικό βίντεο: Οι γιαγιάδες της Κρήτης «κοντράρουν» το ««χαζοGPT» στο νέο σποτ για τον Ημιμαραθώνιο

18.09.2026 12:15
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Με το γνώριμο κρητικό χιούμορ επιστρέφουν οι αγαπημένες γιαγιάδες της Κρήτης πρωταγωνιστώντας σε ένα νέο σποτ για τον Ημιμαραθώνιο, που έχει ήδη γίνει viral στα social media. Αυτήν τη φορά στο στόχαστρό τους μπαίνει το «χαζοGPT».

Η γιαγιά Αγγέλα επιχειρεί να συνομιλήσει με την Τεχνητή Νοημοσύνη, όμως η συνεννόηση αποδεικνύεται από την αρχή κάθε άλλο παρά εύκολη.

Το «χαζοGPT» δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τόσο το ιδιαίτερο κρητικό χιούμορ όσο και τον τρόπο σκέψης της, με αποτέλεσμα η κουβέντα να εξελίσσεται σε μια αλυσίδα απολαυστικών παρεξηγήσεων.

Όταν το GPT πρότεινε… σούσι αντί για κρητικό πιλάφι

Η κατάσταση ξεφεύγει όταν το GPT κάνει μια πρόταση που δύσκολα θα περνούσε χωρίς αντίδραση στην Κρήτη: να αντικατασταθεί το παραδοσιακό κρητικό πιλάφι με… σούσι.

Οι ατάκες που ακολουθούν δίνουν τον τόνο στο νέο διαφημιστικό βίντεο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:39
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