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18.09.2026 14:12

Θανάσης Βισκαδουράκης: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έφυγε από το ξερό του το κεφάλι, έφυγε από το λάθος αυτών των δυο απατεώνων» (Video)

18.09.2026 14:12
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Τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη εξέφρασε ο Θανάσης Βισκαδουράκης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με τον ηθοποιό να δηλώνει σοκαρισμένος από τον απροσδόκητο θάνατό του.

Αναφερόμενος στις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη, υποστήριξε ότι ο θάνατός του συνδέεται, κατά την άποψή του, με λάθη τρίτων. Παράλληλα, εξέφρασε την ανάγκη να σταματήσει, όπως είπε, η σιωπή και να αναζητούνται ευθύνες όταν γίνονται λάθη.

«Με πλήγωσε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί δεν έφυγε από τον εαυτό του, από το ξερό του το κεφάλι. Έφυγε από το λάθος αυτών των δύο απατεώνων. Το ξέρανε οι πάντες. Εντάξει, στην Ελλάδα μεταξύ μας υπάρχει μια ομερτά. Μεταξύ των ηθοποιών, μεταξύ των δημοσιογράφων, μεταξύ των πολιτικών, μεταξύ των γιατρών. Ας κοπεί αυτή η ομερτά, αυτή η προστασία του επαγγέλματος του καθενός, αυτός ο μικρόκοσμος των καλλιτεχνών, των πολιτικών, των δημοσιογράφων, του καθενός, των απλών ανθρώπων. Και οι απλοί άνθρωποι κάνουν μεγάλα λάθη. Ας κοπεί. Γιατί ρε παιδί μου να φύγει τζάμπα ένας άνθρωπος;» είπε, επισημαίνοντας ότι καανείς δεν έχειτο δικαίωμα να κρίνει τον τρόπο με τον οποίο είχε επιλέξει να ζει ο εκλιπών τραγουδιστής.

«Στην πλατεία που παίζω με τον γιο μου μπάλα, όλοι μιλάνε. Ξέρω ότι υπάρχει μια υπερβολή στα στόματα των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούμε να μην το ξέρανε παιδιά. Δεν μπορεί τώρα. Ας ήταν και άσωτος υιός. Αυτό θα τα μιλήσει ο Γιώργης με τον Θεό πάνω. Εγώ δεν έχω δίκαιο να τον κρίνω. Το να μη συμφωνώ με τη ζωή που κάνει, ναι, μπορώ να διαφωνήσω, αλλά όλα τα άλλα; Δηλαδή να πάει από λάθος αυτών των δύο αλητήριων ανθρώπων;».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 15:39
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