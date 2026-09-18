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18.09.2026 10:20

Τάκης Ζαχαράτος για θάνατο Μαζωνάκη: «Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου» (Video)

18.09.2026 10:20
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Για τα νέα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και για τον αναπάντεχο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Τάκης Ζαχαράτος, επισημαίνοντας ότι το τραγικό αυτό γεγονός του έχει στοιχίσει πολύ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», εξήγησε ότι του είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει και να διαχειριστεί αυτή την απώλεια, καθώς οι δυο τους υπήρξαν φίλοι από τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.

«Δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά, όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η Ελλάδα. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί. Είναι ψέμα; Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Εγώ είμαι σε μια κατάσταση ιδιαίτερη γιατί τον γνωρίζω τον Γιώργο πάρα πολύ από την αρχή του, από την Πάτρα. Ήταν φίλος μου, δουλέψαμε μαζί, ο καθένας μετά πήρε την πορεία του κλπ… Ήταν μεγάλος καλλιτέχνης και είχε πολύ βάθος σαν άνθρωπος. Είχαμε να μιλήσουμε καιρό, αλλά πάντα υπήρχε μια αγάπη και ένας θαυμασμός… Ήταν από τη μία ο φίλος μου και από την άλλη ο μύθος Μαζωνάκη! Νιώθω σαν να χάθηκε ο ήρωάς μου!» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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