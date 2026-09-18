Δημοσίευμα δίνει στον Κάρολο «λίγους μήνες ζωής» – «Έτοιμα τα σχέδια για την κηδεία του»

Takeaways by to pontiki AI Δημοσίευμα του RadarOnline.com υποστηρίζει ότι η υγεία του βασιλιά Καρόλου επιδεινώνεται, οδηγώντας στην εντατικοποίηση των προετοιμασιών για την κηδεία και τη διαδοχή του.

Ο μονάρχης υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο από τις αρχές του 2024, ενώ το Παλάτι διατηρεί δημόσια μια αισιόδοξη εικόνα για την κατάστασή του.

Οι ισχυρισμοί περί επιδείνωσης της υγείας του βασιλιά και οι φήμες για αλλαγές στη διαθήκη του δεν επιβεβαιώνονται από το Μπάκιγχαμ.

Η συνεχιζόμενη ρήξη μεταξύ του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι προκαλεί επιπλέον ανησυχίες για το μέλλον της βασιλικής οικογένειας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

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Ανησυχία προκαλεί στη βρετανική κοινή γνώμη δημοσίευμα του RadarOnline.com. Σύμφωνα με αυτό η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Καρόλου φέρεται να επιδεινώνεται. Υποστηρίζει ότι ο μονάρχης ενδέχεται να έχει «μόλις μήνες ζωής» και είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία και την διαδοχή του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, φέρεται να εντείνονται οι ανησυχίες για το πώς η συνεχιζόμενη ρήξη μεταξύ των δύο γιων του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπα Γουίλιαμ και πρίγκιπα Χάρι, θα μπορούσε να επηρεάσει τη βασιλική οικογένεια σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο στις αρχές του 2024 και έκτοτε συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο 77χρονος μονάρχης έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα εμφανώς καταβεβλημένος, ενώ σε ορισμένες δημόσιες εμφανίσεις φέρεται να δυσκολεύτηκε να σταθεί.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το RadarOnline.com, τα σχέδια για την κηδεία και τη διαδοχή του βασιλιά φέρεται να έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, ενώ τώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι προετοιμασίες έχουν ενταθεί.

«Τα σχέδια για την κηδεία και τη διαδοχή βρίσκονται διακριτικά σε εξέλιξη εδώ και κάποιο διάστημα, όμως οι προετοιμασίες έχουν πλέον ενταθεί λόγω της επιδείνωσης της υγείας του βασιλιά», υποστηρίζει ανώνυμη πηγή.

Παράλληλα, άλλη πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ισχυρίζεται ότι το Παλάτι προσπαθεί να διατηρήσει μια αισιόδοξη δημόσια εικόνα, παρουσιάζοντας την κατάσταση της υγείας του Καρόλου ως σταθερή και την πορεία της ανάρρωσής του ως θετική.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνονται από το Μπάκιγχαμ.

Σύμφωνα πάντα με το RadarOnline.com, όταν έρθει η στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να έχει προετοιμάσει μια μεγάλου μεγέθους κρατική κηδεία, με το κόστος να υπολογίζεται από το δημοσίευμα σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τελετές στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ στη λίστα των προσκεκλημένων αναμένεται, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, να βρίσκονται μέλη βασιλικών οικογενειών από ολόκληρο τον κόσμο, αρχηγοί κρατών, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες, καθώς και προσωπικοί φίλοι του βασιλιά.

Η ρήξη Γουίλιαμ – Χάρι

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που παρουσιάζει το δημοσίευμα αφορά τη βαθιά ρήξη μεταξύ του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι – ειδικά μετά την επιστροφή του δεύτερου μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά του στη Βρετανία. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον Κάρολο, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το μέσο, η υποδοχή του Καρόλου προς τους Σάσεξ προκάλεσε εκνευρισμό στον Γουίλιαμ.

Στο επίκεντρο και η περιουσία

Το δημοσίευμα προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο Κάρολος φέρεται να έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκλείσει τον Γουίλιαμ από τη διαθήκη του και να αφήσει μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον Χάρι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σοβαρό ισχυρισμό, ο οποίος επίσης δεν επιβεβαιώνεται από επίσημη πηγή.

Σύμφωνα με το RadarOnline.com, τα δύο αδέλφια φέρεται να κινούνται παρασκηνιακά, έχοντας συμμάχους εντός του βασιλικού περιβάλλοντος, καθώς η διαμάχη για το μέλλον της μοναρχίας και της οικογενειακής περιουσίας κλιμακώνεται.

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