Φρίκη στο Λονδίνο: Μαχαίρωσε τον άπιστο σύντροφό της και τον άφησε νεκρό στο σπίτι για εννέα ημέρες

Takeaways by to pontiki AI Η 51χρονη Τζοάνα Τσιέρπκα δικάζεται για τη δολοφονία του 52χρονου συντρόφου της, Χένρικ Σλότσαα, δηλώνοντας αθώα για την κατηγορία του φόνου.

Οι αρχές εντόπισαν το πτώμα του θύματος σε προχωρημένη αποσύνθεση στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού τους, εννέα ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι το θύμα έφερε 14 τραύματα από μαχαίρι, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να προσποιούνταν ότι ο σύντροφός της ήταν ζωντανός στέλνοντας μηνύματα από το κινητό του.

Η Τσιέρπκα φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία σε μέλος του νοσοκομειακού προσωπικού, επικαλούμενη την αποκάλυψη του συντρόφου της ότι είχε συνάψει σχέση με άλλη γυναίκα.

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Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου ενός 52χρονου τραπεζικού, με την κατηγορούμενη σύντροφό του να δηλώνει αθώα για την κατηγορία της δολοφονίας.

Η 51χρονη Τζοάνα Τσιέρπκα κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της, Χένρικ Σλότσαα, 52 ετών, στο σπίτι τους στο νότιο Λονδίνο, και στη συνέχεια άφησε το πτώμα στο υπνοδωμάτιο για εννέα ημέρες, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, η αστυνομία εντόπισε το μερικώς αποσυντεθειμένο σώμα του 52χρονου μέσα σε ξεραμένο αίμα.

Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Σλότσαα έφερε 14 διαφορετικά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, μεταξύ των οποίων κοψίματα και μαχαιριές στο πρόσωπο, τον λαιμό, τα χέρια και τα πόδια.

Όπως είπε, υπήρχαν επίσης ασυνήθιστα τραύματα στο πίσω μέρος και των δύο γονάτων, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με απόπειρα διαμελισμού.

Η σχέση με συνάδελφό του

Ο Χένρικ Σλότσαα εργαζόταν ως τραπεζικός στη Citibank, στο Κανάρι Γουόρφ του Λονδίνου.

Τις εβδομάδες πριν από τον θάνατο του Σλότσαα, εκείνος φέρεται να είχε έρθει κοντά με συνάδελφό του και είχε πει στην Τσιέρπκα, την ημέρα των γενεθλίων της, ότι είχε γνωρίσει κάποια άλλη στη δουλειά.

Η συνάδελφος, Έιμι Ο’Σόνεσι, είχε αρχίσει να εργάζεται στη Citibank τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και γνώρισε τον Σλότσαα δύο μήνες αργότερα.

Οι δύο τους αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου και συναντήθηκαν αρκετές φορές για φαγητό. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο Σλότσαα της είχε πει ότι τα πράγματα στο σπίτι δεν πήγαιναν καλά και ότι του άρεσε.

Η ίδια φέρεται να του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να ξεκινήσει σχέση μαζί του.

Τον Μάρτιο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Σλότσαα σκεφτόταν να προσφέρει στην Τσιέρπκα 70.000 λίρες προκειμένου να φύγει από το διαμέρισμα που μοιράζονταν.

Credit: instagram/@joannacierpka

Τα μηνύματα που κίνησαν υποψίες

Ο Σλότσαα συνέχιζε να ανταλλάσσει μηνύματα με την Ο’Σόνεσι από την Παρασκευή 6 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Μηνύματα από το κινητό του συνέχισαν να αποστέλλονται έως τις 11 Μαρτίου. Ωστόσο, η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι μέχρι τότε ο Σλότσαα είχε ήδη σκοτωθεί και ότι η Τσιέρπκα προσποιούνταν μέσω των μηνυμάτων ότι ήταν εκείνος.

Συνάδελφοί του άρχισαν τελικά να ανησυχούν όταν δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Στις 13 Μαρτίου, υπάλληλος ασφαλείας της Citibank πήγε στο σπίτι και επικοινώνησε με την Τσιέρπκα μέσω της θυροτηλεόρασης. Εκείνη φέρεται να του είπε ότι ο Σλότσαα είχε βγει.

Η αστυνομία βρήκε τη σορό δύο ημέρες αργότερα

Δύο ημέρες αργότερα, αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τον 52χρονο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του, γονατισμένο στο πάτωμα δίπλα στο κρεβάτι.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ήταν σαφές ότι είχε πεθάνει αρκετό καιρό νωρίτερα, καθώς το σώμα του εμφάνιζε σημάδια αποσύνθεσης, ενώ κοντά του υπήρχε ξεραμένο αίμα.

Η Τσιέρπκα συνελήφθη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει φροντίδα για δικά της τραύματα.

Στο νοσοκομείο φέρεται να είπε σε μέλος του προσωπικού: «Σκότωσα τον σύντροφό μου». Η δήλωση καταγράφηκε γραπτώς και, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, η ίδια υπέγραψε και χρονολόγησε το σχετικό σημείωμα.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν επίσης ότι η 51χρονη είχε στο παρελθόν λάβει θεραπεία και φαρμακευτική αγωγή για κατάθλιψη.

Μετά τη σύλληψή της, φέρεται να είπε σε ψυχίατρο ότι ο Σλότσαα τής είχε ανακοινώσει πως δεν την αγαπούσε πλέον και ότι, την ημέρα των γενεθλίων της, της αποκάλυψε πως είχε γνωρίσει άλλη γυναίκα στη δουλειά.

Η Τζοάνα Τσιέρπκα δηλώνει αθώα στην κατηγορία της δολοφονίας.

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