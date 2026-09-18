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18.09.2026 10:14

Τραμπ για Ιράν: «Έχω πάρει μια μεγάλη απόφαση για το αν θα τους εξοντώσω ή όχι – Τα πάντα μπορεί να συμβούν με μένα»

18.09.2026 10:14
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Σε σημείο καμπής βρίσκεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αποφασίσει το επόμενο βήμα της πολιτικής του απέναντι στο Ιράν.

Μιλώντας στο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση. «Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται, σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου», ανέφερε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις επιλογές που εξετάζει.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα έχει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με τους ηγέτες έξι χωρών του Κόλπου: της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και του Ομάν. Η συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενδέχεται να επηρεάσει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το Axios, το βασικό δίλημμα αφορά το εάν θα δοθεί ακόμη μία ευκαιρία στη διπλωματία ή εάν θα ενισχυθεί η στρατιωτική δράση. Σε περίπτωση που ο Τραμπ επιλέξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, θα χρειαστεί τη συνεργασία και τη στήριξη των περιφερειακών συμμάχων των ΗΠΑ.

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του, Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το Axios περιγράφουν μια κατάσταση παρατεταμένου αδιεξόδου, μεταξύ πολέμου και ειρήνης. «Ελπίζουμε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Τραμπ μία ημέρα νωρίτερα.

Για το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχει διάθεση για συμφωνία. «Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι είχε λάβει νέα από την Τεχεράνη «απευθείας», χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχουν αποφασίσει τη διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή έως το τέλος του έτους. Αξιωματούχοι εκτιμούν, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για την επόμενη φάση δεν μπορούν να καθυστερήσουν επ’ αόριστον. «Κάποια στιγμή, πρέπει να αποφασίσεις ποιος είναι ο τελικός στόχος», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

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