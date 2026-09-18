Γερμανία: «Τελειώνουν» τον Μερτς οι δημοσκοπήσεις – «Βλέπουν» αντικατάστασή του πριν το τέλος του χρόνου

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Τελειώνει – κατά τα φαινόμενα – η άμμος στην κλεψύδρα της θητείας του Φρίντριχ Μερτς στην καγκελαρία της Γερμανίας, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι πολίτες θεωρούν ότι δεν θα προλάβει να… αλλάξει χρόνο ως ηγέτης της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, σε μέτρηση του YouGov, ένας στους δύο Γερμανούς ψηφοφόρους αναμένει ο Μερτς να αντικατασταθεί μέσα στο 2026. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή σε δείγμα 1.611 ενηλίκων, το 48% θεωρεί πως ο Μερτς δεν θα είναι καγκελάριος στις αρχές του 2027, το 31% θεωρεί το αντίθετο, πως θα παραμείνει στο αξίωμα, ενώ το 21% απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

Ο καγκελάριος Μερτς, το ποσοστό δημοτικότητας του οποίου κατακρημνίζεται τους τελευταίους μήνες, είναι αντιμέτωπος με τον κίνδυνο νέας ταπεινωτικής ήττας σε τουλάχιστον μία εκλογική διαδικασία σε ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια, δύο εβδομάδες μετά την επικράτηση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η βαριά ήττα στο παραδοσιακό οχυρό της παράταξης της γερμανικής κεντροδεξιάς, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), που κατέρρευσε εξασφαλίζοντας μόλις 17% των ψήφων, ενώ η AfD σημείωσε ραγδαία άνοδο στο 44%, επέτεινε τη σεναριολογία στη Γερμανία για το μέλλον του καγκελάριου, το ενδεχόμενο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει το αξίωμα.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις θέλουν την CDU, τον μεγάλο εταίρο του GroKo («μεγάλου κυβερνητικού συνασπισμού» με το SPD), να μην συγκεντρώνει παρά μόνο το 7% της πρόθεσης ψήφου στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, ποσοστό επικίνδυνα κοντά στον πήχη του 5% που απαιτείται για την κατάληψη εδρών στο κρατιδιακό κοινοβούλιο.

Αν η πρόβλεψη επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση της παράταξης σε οποιοδήποτε από τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την πλευρά του, ο Μερτς καταβάλλει προσπάθειες να παραμερίσει τα σενάρια για το μέλλον του. Η εγκατάλειψη της προσπάθειας «δεν είναι επιλογή για μένα», επιμένει ο καγκελάριος.

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