Θεσσαλονίκη: Ήπιε, οδήγησε, τράκαρε και… συνελήφθη – Χειροπέδες σε 33χρονη στις Συκιές

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Σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές ενεπλάκη τα ξημερώματα, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, 33χρονη οδηγός αυτοκινήτου, η οποία διαπιστώθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 33χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.

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