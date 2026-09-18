Ιός Δυτικού Νείλου – ΕΟΔΥ: Τρεις νέοι θάνατοι, στις 64 οι νοσηλείες

Takeaways by to pontiki AI Συνολικά 64 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται αυτή την περίοδο, εκ των οποίων οι 35 βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Αυξημένης Φροντίδας.

Από την έναρξη της περιόδου έως τις 17 Σεπτεμβρίου, ο ΕΟΔΥ κατέγραψε συνολικά 370 εγχώρια κρούσματα και 33 θανάτους ασθενών με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.

Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 46 νέα περιστατικά λοίμωξης, ενώ 244 ασθενείς έχουν ήδη λάβει εξιτήριο από την αρχή της περιόδου του 2026.

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Συνολικά 64 ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, με τους 35 να βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα, 29 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές εκτός ΜΕΘ, ενώ 35 χρειάζονται νοσηλεία σε ΜΕΘ και ΜΑΦ. Από την αρχή της φετινής περιόδου, 244 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς 3 ακόμη θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από τον ιό καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Έτσι, από την έναρξη της περιόδου του 2026 έως τις 17 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, έχουν καταγραφεί συνολικά 33 θάνατοι σε ασθενείς που είχαν εμφανίσει εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ).

Ένας ακόμη θάνατος ατόμου που είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον ιό αποδόθηκε σε διαφορετικό αίτιο και, ως εκ τούτου, δεν περιλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό των 33 θανάτων.

46 νέα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Η κυκλοφορία του ιού συνεχίζεται στη χώρα, καθώς μέσα στην τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 46 νέα περιστατικά.

Συνολικά, από την αρχή της περιόδου του 2026 έως τις 17 Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα 370 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Από αυτά, τα 238 περιστατικά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα 132 εμφάνισαν ηπιότερα συμπτώματα ή δεν παρουσίασαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ, επομένως, το επιδημιολογικό αποτύπωμα της φετινής περιόδου διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 370 εγχώρια κρούσματα, 33 θανάτους και 64 ασθενείς που εξακολουθούν να νοσηλεύονται, περισσότεροι από τους μισούς εκ των οποίων βρίσκονται σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ.

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