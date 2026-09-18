Την επαναλειτουργία του Σώματος Υπηρεσιών Υγείας ζητάει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Takeaways by to pontiki AI Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ζητά την επαναφορά του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας για την ενίσχυση των ελέγχων στους χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Η οργάνωση προτείνει τακτικούς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους για την αδειοδότηση, τη στελέχωση και την ασφάλεια των ιατρείων προς προστασία των ασθενών.

Παράλληλα, η Ένωση αξιολογεί θετικά τη χρήση ψηφιακών κωδικών για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την αδειοδότηση των ιατρικών χώρων.

Τέλος, απευθύνει σύσταση προς τους ασθενείς για προσοχή στη χρήση βοτάνων και συμπληρωμάτων, προτρέποντας τους αρμόδιους φορείς να εποπτεύουν αυστηρά τους θεραπευτικούς ισχυρισμούς στο διαδίκτυο.

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Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας (EAE) τάσσεται υπέρ της επαναφοράς του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις για την αναρχία που επικρατεί στο χώρο της υγείας.

Η λειτουργία ενός εξειδικευμένου ελεγκτικού μηχανισμού στον χώρο της υγείας, με σαφείς αρμοδιότητες, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και επαρκείς πόρους, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και στον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων πρακτικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Επίσης τονίζει ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσουν οι τακτικοί και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι των υπηρεσιών που πράγματι παρέχονται, του εξοπλισμού και των συνθηκών λειτουργίας, καθώς και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης μετά τη διαπίστωση παραβάσεων, σε συντονισμό με τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.

«Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί βασική προϋπόθεση του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία της υγείας. Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών σχετικά με τη διενέργεια σύνθετων ιατρικών πράξεων σε ιδιωτικά ιατρεία» τονίζει, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας (ΕΑΕ) και υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής και ασφάλειας σε κάθε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας.

«Η διερεύνηση κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης ανήκει πλέον στις αρμόδιες αρχές.Η αποτελεσματική εποπτεία και η πρόληψη αντίστοιχων περιστατικών αποτελούν, ωστόσο,διαρκή ευθύνη της Πολιτείας», όπως αναφέρει.

Θετική κίνηση το QR code

Η Ένωση αξιολογεί θετικά και την εξαγγελθείσα δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν, με σάρωση κωδικού QR, να ενημερώνονται για την αδειοδότηση των ιατρείων.

Για να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο προστασίας, η εφαρμογή χρειάζεται να παρέχει επικαιροποιημένες και κατανοητές πληροφορίες για την ισχύ της άδειας και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που αυτή καλύπτει. Η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών πρέπει να συνδυάζεται με ουσιαστικό έλεγχο της αντιστοιχίας ανάμεσα στις αδειοδοτημένες υπηρεσίες και στις πράξεις που διενεργούνται μέσα σε κάθε ιατρείο.

Προσοχή στα βότανα και τα μαντζούνια

Η ΕΑΕ επισημαίνει επίσης ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη βοτάνων, συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων σκευασμάτων, καθώς ορισμένα από αυτά μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ή αλληλεπιδράσεις με φάρμακα, ιδίως σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα.

Επιπλέον συνιστά στους ασθενείς να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό και τον φαρμακοποιό τους πριν από τη χρήση τέτοιων σκευασμάτων. Οι ατεκμηρίωτες υποσχέσεις ίασης μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση της αναγκαίας θεραπείας και σε οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπων που αναζητούν αποτελεσματική θεραπεία.

Τι ζητάει η ΕΑΕ από το υπουργείο Υγείας

Μάλιστα, η ΕΑΕ, καλεί το υπουργείο Υγείας, τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις λοιπές αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους συστηματικούς ελέγχους στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση:

στις πράξεις που διενεργούνται,

στην αδειοδότηση,

στη στελέχωση

στην ετοιμότητα αντιμετώπισης επιπλοκών.

Παράλληλα, ζητά από τον ΕΟΦ και τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αποτελεσματική εποπτεία της διάθεσης προϊόντων και των θεραπευτικών ισχυρισμών που προβάλλονται σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έλεγχοι χρειάζεται να συνοδεύονται από έγκαιρη παρέμβαση όταν διαπιστώνονται παραβάσεις και από σαφείς, προσβάσιμες διαδικασίες αναφοράς και διερεύνησης καταγγελιών.

Παράλληλα, απαιτείται οργανωμένη ενημέρωση του κοινού, με τη συμμετοχή των επιστημονικών φορέων και των οργανώσεων ασθενών, για την αξιολόγηση θεραπευτικών ισχυρισμών και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις σκευασμάτων με φάρμακα.

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