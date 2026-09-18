ΑΙ εργαλείο για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων – Έκτακτη συνέντευξη τύπου Γεωργιάδη

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Νέο ΑΙ σύστημα ελέγχου για τα ιδιωτικά ιατρεία, θα παρουσιάσει σήμερα (18.09.2026) στις 11:30 το πρωί, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και των «θεραπειών» που υπόσχονται γιατροί χωρίς εγκρίσεις και άδειες.

Μιλώντας στο Ertnews, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την έκτακτη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου εργαλείου του υπουργείου Υγείας, στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν σε live χρόνο τις άδειες των ιατρείων, πριν καν το επισκεφθούν.

Μέσω αυτού του εργαλείου, οι πολίτες μόνοι τους θα βλέπουν τις άδειες και θα μαθαίνουν ποιες θεραπείες είναι νόμιμο να πραγματοποιούνται στα συγκεκριμένα ιατρεία, αναζητώντας το όνομα του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου.

«Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα dt για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.

«Πιστεύουμε ότι η χρήση της πληροφορίας από τους ίδιους τους ασθενείς είναι πολύ πιο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου από οποιοδήποτε μηχανισμό, καθόσον ό,τι μηχανισμό και να φτιάξεις, το να μπορείς να ελέγχεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατο. Δεν είναι εφικτό τεχνικά», προσέθεσε.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι με το συγκεκριμένο σύστημα ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει από το κινητό του και πριν αποφασίσει να προβεί σε μία ιατρική πράξη, αν το ιατρείο στο οποίο βρίσκεσαι μπορεί να κάνει αυτή την ιατρική πράξη ή όχι και φυσικά θα μπορεί να κάνει και τη σχετική καταγγελία αν δει κάτι περίεργο.

«Επίσης οι AI agents που έχουμε βάλει ψάχνουν όλο το διαδίκτυο για να βρουν παραπλανητικές διαφημίσεις και να μπορούμε να προχωρούμε σε καταγγελίες εμείς», συμπλήρωσε.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη συνέντευξη Τύπου θα είναι και η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

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