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18.09.2026 09:21

Μπογδάνος – Καρβέλας: Η on air αντιπαράθεση στην πρεμιέρα – «Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή, είμαι ακμή» (Video)

18.09.2026 09:21
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Kαλεσμένος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Άνω Κάτω Κοινωνία» ήταν, το βράδυ της Πέμπτης (17/9), ο Νίκος Καρβέλας, ωστόσο η ένταση δεν έλειψε από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης.

Αφορμή στάθηκε μια ατάκα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου κατά την παρουσίαση του καλεσμένου του που προκάλεσε την ενόχληση του τραγουδιστή και συνθέτη.

«Για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο παρουσιαστής, με τον καλλιτέχνη να παρεμβαίνει, εκφράζοντας έντονα τη διαφωνία του.

«Δεν νομίζω πως κανένας Έλληνας που ξέρει ελάχιστα για μένα νομίζει αυτή την κουβέντα. Αυτή είναι δικιά σου εκτίμηση, ότι είμαι ένα φαινόμενο παρακμής. Ένας άνθρωπος που έχει γράψει τους “Δαίμονες”, τη “Μάλα”, τις “Καμπάνες του Εντελβάις”, έχει γράψει φιλοσοφία, έχει γράψει ποίηση και όλα αυτά που έχω κάνει και τα τραγούδια, αποκλείεται για οποιονδήποτε, εκτός αν μιλάμε για κάποιους που είναι σε κάποιο φρενοβλαβείο. Άρα η τρίτη σου εκτίμηση ήταν εντελώς λανθασμένη», είπε, αρχικά, ο Νίκος Καρβέλας.

Όταν ο παρουσιαστής διευκρίνισε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη «soundtrack», ο γνωστός δημιουργός επέμεινε: «Θες να πεις ότι δεν ακούω καλά; Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει. Αλλιώτικα δεν μιλάει καθόλου. Αν βάλουμε playback αυτό που είπες, είπες ότι για άλλους ίσως είναι εκείνο και άλλοι λένε ότι είναι και η προσωποποίηση της παρακμής. Το είπες αυτό. Θες να βάλουμε playback;» πρόσθεσε.

«Αν είπα τη λέξη “προσωποποίηση” λάθος, ήθελα να πω τη λέξη “soundtrack”. Ανακαλώ», απάντησε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Και το soundtrack λοιπόν, ούτε soundtrack είμαι, ούτε προσωποποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μπορεί να είμαι οτιδήποτε άλλο εκτός από παρακμή. Είμαι ακμή» τόνισε ο Νίκος Καρβέλας, κλείνοντας τη διαφωνία.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:29
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