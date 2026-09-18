«Emily in Pars»: Ο Τζέι Ντι Βανς την αποκάλεσε «Σαίξπηρ της εποχής μας»

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Θαυμαστής της γλυκανάλατης κομεντί «Emily in Paris» δηλώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και αναφερόμενος στον δημιουργό της, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ντάρεν Σταρ, είπε πως πρόκειται για τον «Σαίξπηρ της εποχής μας» σε μία μετα-ανάλυση του νοήματος της σειράς με πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς να κάνει την ηρωίδα που τα βροντάει όλα στις ΗΠΑ για να εργαστεί στον κλάδο της μόδας στην Πόλη του Φωτός.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πήρε αφορμή από ένα κριτικό σχόλιο που έκανε ένας φίλο του και εξηγεί σε ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok τι τον ώθησε να υπεραστπιστεί αυτό που χαρακτήρισε «αριστούργημα της αμερικανικής τηλεόρασης».

Αφού περιέγραψε την υπόθεση για όσους δεν την γνωρίζουν, ο Βανς είπε: «Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια μαζική πολιτισμική κριτική της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της γενιάς των millenials».

Και ξεδίπλωσε το συλλογισμό του. «Πηγαίνει στο Παρίσι, και είναι προφανές σε όλους όσοι παρακολουθούν τη σειρά ότι θα έπρεπε να καταλήξει με τον Γάλλο σεφ, τον Γκάμπριελ (που τον κάνει ο Λούκας Μπράβο).

Θα έπρεπε να τον παντρευτεί. Θα έπρεπε να κάνουν οικογένεια. Είτε στο Παρίσι είτε στην Αμερική, θα έπρεπε να χτίσουν μια κοινή ζωή. Αυτό είναι που θα έπρεπε να κάνουν».

Συνέχισε: «Αυτό που κάνουν και οι δύο είναι να διαπράττουν μια σειρά από παράλογα, μερικές φορές ξεκαρδιστικά, άλλες φορές όχι ιδιαίτερα πιστευτά λάθη, με αποτέλεσμα εκείνη να καταλήγει με μια ομάδα τυχαίων ανθρώπων ή να επικεντρώνεται στη δουλειά της.

Το γεγονός ότι συνεχίζουν να παίρνουν φρικτές αποφάσεις είναι κατά κάποιον τρόπο το καλύτερο κομμάτι πολιτισμικού σχολιασμού, θα έλεγα πολιτισμικής κριτικής της γενιάς μου, των millennials. Είναι, με τον κίνδυνο να το υπερβάλλω, ο Σαίξπηρ της εποχής μας».



Έχει ήδη διατυπωθεί η υπόθεση ότι η απόφαση του Βανς να παρέμβει έχει πολιτικό κίνητρο, με την εφημερίδα The Daily Telegraph να εικάζει ότι επιδιώκει «να προσεγγίσει νεότερες ηλικιακά, γυναίκες ψηφοφόρους πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2028, στις οποίες αναμένεται να διεκδικήσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων».

Σε ένα κύριο άρθρο για το MS NOW, ο σχολιαστής Μπράιαν Μόιλαν υποστηρίζει εν τω μεταξύ ότι ο Βανς, «όπως και τόσοι άλλοι άνδρες που προσπαθούν να ελέγχουν πώς πρέπει και πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρονται οι γυναίκες στις ετεροφυλόφιλες σχέσεις- δεν είχε πιάσει το νόημα».

«Η αφήγηση χρειάζεται σύγκρουση», υποστηίζει ο Μόιλαν υπερασπιζόμενος τις ερωτικές περιπέτειες της πρωταγωνίστριας, αναφέροντας το ίδιο το έργο του Σαίξπηρ «Όπως σας αρέσει» ως πρότυπο παράδειγμα.

«Κανείς δεν θέλει να βλέπει την Έμιλι να μένει ξύπνια όλη τη νύχτα αλλάζοντας πάνες σε εκείνο το μικροσκοπικό διαμέρισμα, φροντίζοντας τη νέα γενιά των αστών Παριζιάνων, ενώ ο σύζυγός της δουλεύει σαν σκλάβος σε ένα εστιατόριο.

Αυτό δεν αποτελεί σχόλιο για τους κακομαθημένους της γενιάς των μιλένιαλς· είναι απλώς τα βασικά της ρομαντικής κωμωδίας».

Η σειρά «Emily in Paris» έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία στους τηλεθεατές, αλλά έχει προκαλέσει χλευασμό από τους κριτικούς λόγω του επιφανειακού τόνου της και της στερεοτυπικής απεικόνισης της γαλλικής κουλτούρας με μπαγκέτες, μπερέ και κρουασάν.

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