Οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης σε γνώση του ΟΑΣΕ – Όσα συζήτησαν Κιρμικιρογλου και Μπρατού για την Ελευθερία των ΜΜΕ

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Η πρόσφατη ψήφιση του ν. 5326/2026, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 κατά των καταχρηστικών αγωγών εις βάρος δημοσιογράφων- SLAPPs- είχε κεντρική θέση στη συζήτηση που είχε χθες στην ΓΓΕΕΕ, ο Εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη), για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης, Πρέσβης Γιάν Μπρατου με τον γ.γ. Δημήτρη Κιρμικίρογλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ.Κιρμικίρογλου ενημέρωσε τον κ. Μπρατού για τις σημαντικές πρωτοβουλίες του τελευταίου έτους στο πεδίο της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα και, ιδίως, τις ενέργειες για την ενίσχυση της προστασίας των δημοσιογράφων, οι οποίες αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Επισημάνθηκε πως η Ελλάδα επέλεξε να μην περιοριστεί στις ελάχιστες απαιτήσεις της Οδηγίας, αλλά να επεκτείνει την προστασία και στις αμιγώς εγχώριες υποθέσεις, όπως ακριβώς είχε προτείνει ο Εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ κατά την περσινή του επίσκεψη.

Ο Γενικός Γραμματέας Κιρμικίρογλου αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη της δημόσιας διαβούλευσης επί του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, το οποίο εκπονήθηκε με τη συμβολή της Task Force για την Ασφάλεια και Ενδυνάμωση των Δημοσιογράφων και μέσα από σειρά περιφερειακών εργαστηρίων, με τη συμμετοχή των δημοσιογραφικών ενώσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, της Ελληνικής Αστυνομίας και δικαστικών λειτουργών.

Ο κ.Μπρατού ενημερώθηκε για τη νέα ΣΣΕ των δημοσιογράφων του Δημοσίου αλλά και για την- για πρώτη φορά- υποχρεωτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση των δημοσιογράφων που αποστέλλονται σε εμπόλεμες ζώνες και σε περιοχές φυσικών καταστροφών, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη και την ΕΣΗΕΑ.

Ο Νορβηγός διπλωμάτης ενημερώθηκε εξάλλου για την- για πρώτη φορά- υποχρεωτική και πιστοποιημένη εκπαίδευση για τους δημοσιογράφους που αποστέλλονται σε εμπόλεμες ζώνες και σε περιοχές φυσικών καταστροφών, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη και την ΕΣΗΕΑ και σημειώθηκε πως η Σύμβαση θεσπίζει και ελάχιστα πρότυπα εξοπλισμού, ασφάλισης, αποζημίωσης και ψυχολογικής υποστήριξης, καθιστώντας την ασφάλεια των δημοσιογράφων συμβατικό δικαίωμα.

Ο κ. Κιρμικίρογλου παρουσίασε ακόμη την πρωτοβουλία των Περιφερειακών Κόμβων Ενημέρωσης (Regional Media Hubs) για τη στήριξη της περιφερειακής και τοπικής δημοσιογραφίας και την προοπτική συνεργασίας με νορβηγικούς φορείς στο πλαίσιο των EEA Grants, καθώς και την Εθνική Στρατηγική για τον Γραμματισμό στα Μέσα Ενημέρωσης και το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες», τη συμμετοχή της Ελλάδας στο έργο του ΟΟΣΑ για την ακεραιότητα της πληροφορίας και τον νέο πενταετή μηχανισμό στήριξης του Τύπου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου 2026, η οποία αναγνωρίζει την πρόοδο της χώρας.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, υπενθύμισε ο γ.γ. πως σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις δημοσιογραφικές ενώσεις και ότι, από την περσινή επίσκεψη του κ. Μπρατου, η Ελλάδα έχει περάσει από τις δεσμεύσεις στις πράξεις, καθιστώντας την ασφάλεια των δημοσιογράφων νόμο του Κράτους και συμβατικό δικαίωμα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, ιδίως στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Διεθνούς Κέντρου της Θεσσαλονίκης και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

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