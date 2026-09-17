Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

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Στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά τάχθηκε ένα ακόμη γνωστό πρώην στέλεχος της ΝΔ – αυτή τη φορά, από τον Πειραιά.
Πρόκειται για την Ζωή Ρούσσου, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην πολιτεύτρια με τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία, ωστόσο, είχε παραιτηθεί από μέλος της ΝΔ όταν ο πρώην πρωθυπουργός είχε διαγραφεί από το κόμμα.
Η ίδια, λοιπόν, συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και ανέβασε στα social media φωτογραφία τους με λεζάντα: «Εκεί που ισιώνει αετός οι γλάροι δεν πετούνε! Η Ελλάδα χρειάζεται αετούς!».
Προχωρεί σιγά-σιγά η στελέχωση του κόμματος του Μεσσήνιου πολιτικού, ο οποίος οσονούπω αναμένεται να κάνει και τη σχετική παρουσίαση.
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