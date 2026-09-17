Αγροτικές ενισχύσεις: Αλλαγές στο παρά πέντε και φόβοι για χάος στις φετινές δηλώσεις

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Αλλαγές επί αλλαγών, διορθώσεις τεχνικών προβλημάτων, νέες προθεσμίες και χαλάρωση κανόνων που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά συνθέτουν την εικόνα της φετινής υποβολής των αγροτικών δηλώσεων. Και όλα αυτά στο παρά πέντε, με τους παραγωγούς και τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων να καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα σύστημα που εξακολουθεί να αλλάζει ενώ οι αιτήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η τελευταία παρέμβαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΑΑΔΕ είναι χαρακτηριστική. Λίγες ημέρες πριν από την προθεσμία για όσους θέλουν να λάβουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως το τέλος Οκτωβρίου, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στα αγροτεμάχια που δηλώνονται στο myAGRO και στους ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου. Το ελάχιστο ποσοστό γεωχωρικής επικάλυψης του ψηφιοποιούμενου αγροτεμαχίου με τον δηλωμένο ΚΑΕΚ καθορίζεται πλέον στο 55%, καθώς η πρώτη υποχρεωτική διασταύρωση των δηλώσεων με το Κτηματολόγιο έφερε στην επιφάνεια προβλήματα και αποκλίσεις. Η ίδια η ανακοίνωση αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι η νέα διαδικασία αποκάλυψε ζητήματα στην ιδιοκτησιακή και γεωχωρική αποτύπωση των αγροτεμαχίων, τα οποία τώρα επιχειρείται να αντιμετωπιστούν.

Προβλέπεται μάλιστα ότι η αίτηση θα μπορεί να προχωρήσει ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης που δηλώνεται στο myAGRO δεν επαληθεύεται από το Κτηματολόγιο, αρκεί να υπάρχει αποδεκτή αιτία. Για παράδειγμα, μπορεί να εκκρεμεί η μεταγραφή λόγω αγοραπωλησίας, δωρεάς ή κληρονομιάς ή το ακίνητο να εμφανίζεται με ΚΑΕΚ «αγνώστου ιδιοκτήτη». Ο παραγωγός θα δηλώνει τον λόγο της απόκλισης και η αίτηση θα ολοκληρώνεται, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποφεύγει τον μεταγενέστερο έλεγχο.

Νέες προθεσμίες και λιγότερα χαρτιά

Την ίδια ώρα αλλάζει και το ημερολόγιο. Η προθεσμία υποβολής της ΕΑΕ 2026 για όσους θέλουν να λάβουν έως τις 31 Οκτωβρίου την προκαταβολή της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης μεταφέρεται στις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η υποβολή μεταβιβάσεων δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ΑΑΔΕ και ΥΠΑΑΤ προχωρούν σε σειρά διορθώσεων και απλουστεύσεων στο myAGRO. Καταργείται η υποχρεωτική προσκόμιση σειράς δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων έντυπα φορολογικών δηλώσεων και ορισμένες ληξιαρχικές πράξεις, ενώ δεν απαιτείται πλέον εκτύπωση, υπογραφή και θεώρηση του εντύπου για τις εισφορές ΕΛΓΑ.

Αλλάζει επίσης ο τρόπος καταχώρησης των μισθωτηρίων, διορθώθηκαν προβλήματα στη σύνδεση ψηφιοποίησης και ΑΤΑΚ, έγιναν παρεμβάσεις στους χάρτες, στις εξουσιοδοτήσεις και στη μεταφορά δεδομένων από τις περσινές αιτήσεις. Η μεγάλη έκταση των παρεμβάσεων δείχνει όμως και το μέγεθος της δυσκολίας της φετινής μετάβασης. Παραγωγοί, λογιστές και ΚΥΔ καλούνται να παρακολουθούν διαδοχικές αλλαγές σε μια διαδικασία από την οποία εξαρτάται η καταβολή των ενισχύσεων.

Και από πάνω πρόστιμα έως 50.000 ευρώ

Το παράδοξο είναι ότι την ώρα που η ίδια η πλατφόρμα διορθώνεται και οι κανόνες προσαρμόζονται, έχει ήδη θεσπιστεί ένα ιδιαίτερα αυστηρό σύστημα ελέγχων και κυρώσεων για τα ΚΥΔ και όσους διαχειρίζονται έναντι αμοιβής τις αιτήσεις.

Οι έλεγχοι φτάνουν από τη σωστή ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων μέχρι τα στοιχεία του Ε9, τα μισθωτήρια και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή και χρήση των εκτάσεων. Για τις απλές παραβάσεις το κανονικό ποινολόγιο προβλέπει πρόστιμα 5.000 έως 20.000 ευρώ, ενώ για τις σοβαρές οι «καμπάνες» ξεκινούν από 20.000 και φτάνουν τις 50.000 ευρώ, μαζί με προσωρινό ή ακόμη και οριστικό αποκλεισμό από την υποβολή αιτήσεων. Ειδικά για το 2026, τα πρόστιμα για τις απλές παραβάσεις περιορίζονται μεταβατικά στα 1.000 έως 4.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε τρία χρόνια, οι κυρώσεις μπορεί να διπλασιαστούν, ενώ στις σοβαρές περιπτώσεις προβλέπεται ακόμη και οριστικός αποκλεισμός. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα πιεστικό σκηνικό μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Από τη μία, οι αλλαγές επιχειρούν να διορθώσουν πραγματικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος. Από την άλλη, όμως, κάθε νέα παρέμβαση απαιτεί εκ νέου προσαρμογή από όσους υποβάλλουν τις δηλώσεις.

Και με το ρολόι να μετρά αντίστροφα για τις 25 και 30 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο στοίχημα είναι αν όλες αυτές οι διορθώσεις θα προλάβουν να διευκολύνουν τη διαδικασία ή αν η συσσώρευσή τους στο παρά πέντε θα προκαλέσει νέο κύκλο σύγχυσης στις φετινές αγροτικές δηλώσεις.

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