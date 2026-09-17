«Καίνε» τα καύσιμα: Για τα 2,2 ευρώ βαίνει η αμόλυβδη, «ψάχνεται» για fuel pass η κυβέρνηση

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Κοντά στο «αδιανόητο» – σύμφωνα με προ μηνών συζήτηση με στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης – βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή προκαλούν «μποτιλιάρισμα» στην παραγωγή πετρελαίου και αναστάτωση στις αγορές.

Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα προσεγγίζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο (έχει διαμορφωθεί πάνω από τα 2,17 ευρώ) και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πλέον το εφιαλτικό σενάριο των 2,5 ευρώ το λίτρο μόνο μακρινό δεν θεωρείται. Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, καθώς, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, αν άρχιζε σήμερα η διάθεσή του, η τιμή του θα ήταν πάνω από 1,9 ευρώ το λίτρο – από 1,10 ευρώ πέρσι – ενώ η τιμή για το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,14 ευρώ το λίτρο.

Οι πιο απαισιόδοξοι εκφράζουν την άποψη ότι δεν αποκλείεται, αν η διεθνής κατάσταση δεν βελτιωθεί τάχιστα και ραγδαία, να δούμε την τιμή της αμόλυβδης να αγγίξει ακόμα και τα 3 ευρώ το λίτρο – επισημαίνοντας ότι από την παγκόσμια αγορά, λόγω πολέμου, λείπουν πολλά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αλλά και οι πιο αισιόδοξες προσεγγίσεις παραδέχονται ότι θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου η αγορά επανέλθει σε μια – έστω και σχετική – ισορροπία, σημειώνοντας, π.χ. ότι το brent πλεόν «τρέχει» προς τα 110 δολάρια το βαρέλι (ήδη ξεπέρασε τα 106 δολάρια).

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται επί ποδός, εξετάζει διάφορα σενάρια για τη στήριξη των πολιτών: ήδη θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο η επιδότηση του ντίζελ κίνησης στην αντλία, ωστόσο, πλέον στο τραπέζι βρίσκονται κι άλλες εναλλακτικές, όπως, π.χ. ένα νέο fuel pass, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ο σχετικός δημοσιονομικός χώρος και χωρίς ακόμα να έχει καθοριστεί αν και πότε θα εφαρμοστεί. Πάντως, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση διαθέτει τα μέσα για να παρέμβει, λέγοντας ότι «πάντα κρατάμε εφεδρείες».

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